Kanaďan Gabriel navštívil Slovensko a ostal v šoku. Prekvapila ho hlavne cena za víno a pivo

Gabriel Morris sa narodil vo Vancouveri v Kanade a od svojich 18 rokov sa pustil do cestovania, keď začal stopovaním po Európe. Počas svojej viac než 30-ročnej cesty navštívil viac ako 90 krajín, šesť kontinentov a v týchto dňoch sa nachádza u nás na Slovensku. Cestovateľ a youtuber známy pod prezývkou Gabriel Traveler od svojho debutu v roku 2009 vytvoril viac než 2 900 videí a získal viac ako 600-tisíc odberateľov. S tými sa teraz podelil o svoje prvé dojmy zo Slovenska, ktoré mnohých prekvapili.

Európske pravidlo

Gabriel sa na Slovensko presunul z poľského Zakopaneho a namiesto hlavného mesta si vybral návštevu Popradu, Tatier a Košíc. „Na Slovensku som bol už dvakrát predtým, no iba v hlavnom meste Bratislave,“ prezradil vo svojom videu Gabriel, ktorému bolo ľúto, že videl iba takú malú časť z krajiny, ktorá sa mu zdala zaujímavá. „Teraz som v Poprade a zatiaľ to tu nie je veľmi fascinujúce, no verím, že to bude dobré,“ veril cestovateľ, ktorý sa v Poprade ubytoval na tri noci a prezradil, že za izbu zaplatil necelých 50 eur a už vtedy sa mu to u nás zdalo lacnejšie ako v susednom Poľsku.

„Pokiaľ ide o ceny v Európe, existuje jedno všeobecné pravidlo. Čím idete ďalej na sever a na západ, tým je to drahšie a čím idete viac na východ a juh, je to lacnejšie,“ prezradil s tým, že výnimkou je Chorvátsko, ktoré je v súčasnosti podľa neho extrémne predražené. Dodal, že najdrahšie krajiny, aké v Európe za svoju cestovateľskú kariéru navštívil, bolo Švajčiarsko a Island.

Šialené ceny

V Poprade ho fascinovalo, že mesto bolo vo štvrtok pokojné a vyľudnené, nemalo atmosféru väčšieho mesta a nakoniec ho prekvapili aj ceny. „Pozrite na tie ceny. Pohár vína za 1,30 eura. Je to správne?“ pýtal sa Kanaďan.