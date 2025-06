Aká je vaša najobľúbenejšia príchuť zmrzliny? Odpoveď prezradí veľa o vašej osobnosti, hovorí expert

Vyberáte si stále tú istú príchuť zmrzliny a nikdy nevyskúšate novú? Aj to môže o vašej osobnosti prezradiť viac, než si myslíte. Greg Tucker je odborník, ktorý sa roky venuje vzťahom medzi chuťou jedla a ľudskou psychickou, najmä tým, ako rôzne príležitosti a chute reflektujú náladu, osobnosť či kultúrne zvyklosti a zaujímavé výsledky zistil aj pri obyčajnej pochutine ako je zmrzlina. Ako prezradil pre BBC, vaša obľúbená príchuť odhalí veľa z vašej osobnosti.

Foto: Freepik

Ako na to prišiel

„Skúmal som zmrzlinu v Japonsku, Taliansku, Holandsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve a USA,“ prezradil Greg, ktorý robil výskum pre The Marketing Clinic a zistil, že najmenej ľudí je tých, ktorí celý život preferujú iba jedinú príchuť zmrzliny a nikdy neexperimentujú. Oveľa viac je medzi nami tých, ktorí príchute striedajú, no predsa majú svojho favorita.

„Potravinový psychológ“ vykonával štúdiu v troch fázach – od stimulu, psychometrie až spektra náladu. Účastníci štúdie museli zvážiť každý aspekt jedenia zmrzliny – od rozbaľovania a vône, ktorá ich zasiahla, až po jej prehltnutie, keď sa roztopí v ústach. Skupina dostala výber slov, z ktorých si museli vybrať a ktoré opisovali každý prvok. Následne museli opísať kvalitu zážitku a následne si vybrať zo 40 slov tie, ktorými opísali emócie vyvolané pri konzumácie zmrzliny. „Potom prostredníctvom série otázok používam techniky na zistenie, ktoré časti podnetu sú dôležité a ako s nimi súvisia emócie a osobnostné črty,“ vysvetlil svoju metodiku. Hoci zmrzlina podľa neho nie je úplným oknom do duše človeka, podľa obľúbenej príchute vie na základe svojho výskumu celkom dobre odhadnúť osobnosť. Presvedčte sa sami.

Foto: Freepik

Jahodová

S jahodovou zmrzlinou je to podľa Tuckera komplikované. Ak obľubujete extra sladkú verziu, túžite podľa jeho po návrate do detských čias, keď bol život jednoduchý a šťastný. „Je to teda pre ľudí, ktorí hľadajú jednoduché odpovede na jednoduché problémy. Chcú, aby ich produkty preniesli späť do chvíľ bezpečia a istoty, keď tlak sveta ešte nebol taký silný,“ vysvetlil expert. Ak však preferujete menej sladkú verziu, ktorá pôsobí sviežo, ste človek, ktorý hľadá energiu a zlepšenie nálady. „Ste človek, ktorý občas potrebuje malé povzbudenie, aby sa znova naštartoval a mohol pokračovať ďalej. Je to osobnosť, ktorá je možno trochu neistá, ale skutočne chce napredovať v živote, má v sebe energický pohon, je spoločenská a pozitívne naladená,“ dodal.