Od rozchodu s Katkou je slobodný. Peter Sagan odhalil, prečo ešte nemá chuť na vzťah, jeho odpoveď prekvapí

Keď si 11. novembra 2015 v tom čase dvadsaťpäťročný cyklista Peter Sagan bral v Dolnom Kubíne za manželku svoju dlhoročnú priateľku Katku Smolkovú, fanúšikovia boli nadšení. Idylický vzťah, ktorý spočiatku mali, sa však napokon rozpadol a dvojica išla od seba. Od tej chvíle sa po boku športovca neobjavuje žiadna oficiálna partnerka a Peťo zostáva naďalej slobodný. Prečo je to tak a či mu nechýba žena, prezradil v rozhovore pre Nový Čas. Jeho odpoveď vás dostane.

Láska na prvý pohľad to nebola

Peťa a Katku zoznámil jej brat, no láska na prvý pohľad to rozhodne nebola, iskra medzi nimi nepreskočila až neskôr. „Nepovedal by som, že to bola láska na prvý pohľad. Ja nie som taký typ. Ale postupne som sa zamiloval,“ priznal v jednom z rozhovorov obľúbený športovec.

Kým si v novembri 2015 povedali svoje áno, dva roky spolu randili. Pred časom však dvojica oznámila, že idú od seba. Petrovi priaznivci boli prekvapení, no manželstvo Saganovcov bolo naozaj v troskách a oficiálny rozchod páru na spadnutie.

Nechýba mu žena?