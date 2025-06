VIDEO: Muž prespával kvôli strate milovanej sučky v Trnave na ulici. Jeho príbeh dojal tisíce ľudí

Niekoľko dní sa nezastavili, domov sa vracali až nadránom a aj vďaka ich vytrvalosti a odhodlanosti dospel príbeh silného puta medzi sučkou a jej majiteľom k šťastnému koncu. Stratu štvornohého priateľa nikto neznáša dobre a situácia je o to horšia, keď sa udeje v cudzej krajine, kde sa pocity bezmocnosti len znásobujú.

Pomohlo aj rádio

Svoje o tom vie aj majiteľ sučky menom Matcha, ktorý o svojej zvieracej spriaznenej duši päť dní vôbec nič nevedel. Na Slovensko pricestoval len nakrátko, no len čo vystúpili na vlakovej stanici, plachá Matcha sa zľakla, rozbehla sa smerom do mesta a v panike mu ušla. Odhodlaný majiteľ vedel v tej chvíli len jedno: musí o bezpečný návrat svojho miláčika zabojovať.

Našťastie to však nemusel robiť sám. Pomocnú ruku mu podali dobrovoľníci, miestny útulok aj Trnavské rádio, ktoré správu o stratenej sučke hneď odvysielalo. „Medzi Trnavou a Zvončínom buďte opatrní. Po ceste uteká hľadaná fenka,“ zaznelo z éteru, na čo sa do pátrania zapojili aj miestni.

Matcha so svojim majiteľom. Foto: Facebook/Ne/CHCENÉ

Prespával kvôli nej na ulici

Vystrašená a plachá Matcha sa však rýchlo presúvala a znova a znova sa ľuďom strácala z dohľadu, a tak sa jej majiteľ rozhodol v noci prespávať na ulici. Chcel jej byť nablízku, ak by sa náhodou vrátila. Čas však nehral v jeho prospech. Dni sa krátili a on vedel, že cez víkend musí zo Slovenska odísť. No keď sa už zdalo, že ich spoločný príbeh nebude mať šťastný koniec, stala sa zlomová vec.