Namiesto gymnázia túžila po kariére predavačky v drogérii. Toto dievča museli od nezvyčajného sna odhovárať

Chcela sa stať lekárkou, a to aj napriek tomu, že jej je z nemocničného prostredia zle a keď jej berú krv, odpadáva. Dievčina na fotografii sa kvôli tomu aj náležite dobre učila. Domov nosila samé jednotky a rodičia predpokladali, že zamieri rovno na gymnázium. Ona mala však ako dieťa celkom iné plány. Všetkým hovorila, že chce byť predavačka v drogérii, pretože to tam neskutočne pekne vonia. Nakoniec ju neobvyklý sen omrzel a naozaj začala študovať na gymnáziu. O tom, čo ju napokon živí, by však nikdy ani nesnívala.

Spoznávate dievčinu na fotografii?