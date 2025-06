Superrýchly recept stíha aj zaneprázdnený. Maroš Molnár so svojou krúpovou kašou spraví deň aj vám

Každé jeho ráno je iné, no jedno ostáva nemenné a tým sú kvalitné raňajky. Tréner Maroš Molnár totiž dobre vie, že telo potrebuje už po zobudení poriadnu dávku energie na to, aby mohlo správne fungovať. Deň zvyčajne začína bielym jogurtom s kašou a ovocím alebo si dopraje sýtu praženicu, ktorá ho zasýti až do času obeda.

„Ak mám čas a vznikne mi okno, tak si zájdem na praženicu z dvoch vajec, k tomu si objednám dva kúsky opečenej slaninky, celozrnný chlebík ešte si dám jednu malú kávu a dva deci čerstvej grepovej alebo pomarančovej šťavy,“ opísal známy tréner pre portál Red Bull.

Nevyhýba sa lepku ani múčnym jedlám, keď má chuť na niečo sladké, dá si vlašské orechy s medom a aj keď má rád mäso, konzumáciu niektorých druhov po čase obmedzil. „Zminimalizoval som kuracie, z dôvodu, ako sa tie kurence chovajú - morka je podľa mňa preto omnoho zdravšia. Milujem králika a raz za čas si dám aj hovädzí steak, ale to je naozaj raz za mesiac a minimalizujem aj bravčové,“ spresnil.

S fanúšikmi sa na sociálnych sieťach delí o mnohé tipy a nedávno pridal aj jeden z kuchyne. Prípravou zdravých a chutných raňajok totiž podľa neho nikto nemusí tráviť dlhé hodiny. Stačí len siahnuť po tých správnych potravinách a dochutiť ich presne podľa chuti.

Krúpová kaša Maroša Molnára