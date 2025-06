Našinec hral Nočného kráľa aj neslávne známeho ruského čarodeja. Slováci a Česi, ktorí uspeli v Hollywoode

O Slovákoch vo svete bežne nepočúvame v súvislosti s veľkými filmami, to však neznamená, že sa v nich nevyskytujú. Ktorí známi slovenskí a českí herci si strihli úlohy v hollywoodskych filmoch a mali tú možnosť, že sa na pľaci stretávali s hviezdami ako Vin Diesel, Robert De Niro či Tom Cruise? U niektorých budete prekvapení.

4. Vladimír Furdík

Rodák z Bratislavy po príchode do Los Angeles a mekky filmu Hollywoodu začínal najprv ako kaskadér, písal sa vtedy rok 1990. No neskôr sa začal presadzovať aj ako herec. Netrvalo dlho a svojím talentom a hereckým umením si získal uznanie. Filmoví fajnšmekri ho mohli vidieť napríklad v snímkach ako Eragon či Skyfall, no slávu si získal v roli Night Kinga (Nočného kráľa) v kultovom seriáli Hra o tróny.

Ako sám priznal v rozhovore pre SME ešte pred pár rokmi, vlna mediálneho záujmu o jeho osobu, ktorá sa zdvihla práve po hraní postavy Nighta Kinga, ho podľa vlastných slov zaskočila. „Hoci som to mohol očakávať, nepredpokladal som, že na mňa budú ľudia až tak intenzívne reagovať. Znásobil sa nielen mediálny záujem, ale aj ten na sociálnych sieťach,“ uviedol.

3. Karel Roden

Držiteľ Českého leva sa v amerických filmoch objavuje pravidelne. Vidieť ste ho mohli napríklad v akčnej snímke Hellboy, kde si zahral ruského mystika Rasputina, či v horore Blade 2. Ako sa mu do hollywoodskych filmov podarilo dostať, vraj sám netuší. „Bol to asi nejaký osud, šťastie, čo ja viem. Jednoducho som sa niekomu do nejakého filmu hodil, a tak si ma do neho aj vybral. To je všetko,“ vysvetlil pre Pravdu s tým, že profesia je však rovnaká všade, či ide o Hollywood, Česko alebo Slovensko.

Foto: Wikimedia Commons, Maximilian Bühn

„Nemali by sme zabúdať, že doma máme množstvo šikovných ľudí, ktorých Hollywood využíva, a to v rôznych odboroch. Máme skvelých profesionálov. Rozdiel je možno v tom, že v americkej produkcii sú viac cítiť peniaze. U nás sa pracuje s menším rozpočtom,“ dodáva ďalej významný český herec.