Na prvé rande prišiel triumfálne bez peňaženky. Junior sa pri Tonke zmenil z hladnej larvy na motýľa

„Prišiel som do Telerána, došiel som vo svojej veľkej kráse – mal som asi tak 130 kíl, vlasy na komisára Rexa a jej ma vlastne prišlo ľúto,“ spomínal moderátor Milan Junior Zimnýkoval, keď v podcaste SIT DOWN hovoril o svojom zoznámení sa s Antóniou. „Neviem, či jej už tikali hodiny alebo nejaký materský syndróm, že tomu tam v rohu treba pomôcť,“ zhodnotil vtedy. Antónia však na jeho vzhľad nedbala, očaril ju niečím iným. A tak vznikla láska, ktorá pretrváva dodnes.

Foto: Instagram @original_antonia

Sympatický pár je spolu viac ako štrnásť rokov a prešli si bok po boku už kadečím. Vďaka Antónii sa však Junior kedysi dávno nevzdal a neupadol do depresie. Energická brunetka mladíkovi s vratkým sebavedomím ukázala, čo svojej rodine dokazuje aj dnes – že sa nikdy netreba vzdávať, – a práve vzťah s ňou mu nakoniec pomohol nájsť stratenú rovnováhu, za čo jej bude navždy vďačný. „Svojím spôsobom ma dostala najďalej v mojom živote, pretože mi ukázala, že najprv chlapče musíš mať rád sám a potom môžeš mať rád iných ľudí,“ poznamenal Junior, ktorý síce na ľudí pôsobil veľmi sebavedomo, no v hĺbke svojej duše si už dlho prial byť niekým úplne iným. Napriek tomu však sršal humorom a stále z neho vyžarovalo niečo milé, čo Antóniu zaujalo.

Trapas hneď v úvode

Už ich prvé rande sa však nezaobišlo bez problémov. „Prišiel som pre ňu na aute a šiel do podzemnej garáže. Ona tvrdila, že sa odtiaľ nebude dať prejsť, ja som tvrdil, že áno. Nakoniec sa dalo. Mal som taký ten pocit víťazstva. Keď sme však prišli do reštaurácie, zistil som, že nemám peňaženku. Takže radosť vystriedalo zahanbenie. Bolo to trochu trápne,“ usúdil s úsmevom pre Nový Čas pre ženy. S Antóniou si nakoniec rozumeli natoľko, že sa po mesiaci k sebe nasťahovali a po pol roku ju Junior požiadal o ruku.

Foto: Instagram @original_antonia

Pôvodne plánoval romantickú žiadosť o ruku v reštaurácii nad Dunajom, so sviečkami a krásnym výhľadom, no aj tentokrát dopadlo všetko inak. V televízii jeden večer pozerali romantický film a Milan sa len tak zľahka, no v skutočnosti veľmi vystresovaný, Antónie opýtal, či by si ho zobrala. „Pomyslela som si, určite žartuje, že nemá odvahu ani ‚šuter‘,“ opisovala pre Šarm Antónia, ktorá nevedela, že škatuľku s prsteňom mal už Milan pripravenú v taške. „Bola som v pyžame, nenalíčená so strapatými vlasmi, ale šťastná,“ prezradila Antónia, ktorá sa stala pani Zimnýkovalovou presne do roka a do dňa.