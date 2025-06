Túžili ešte po jednom dieťatku, dostali štyri. Po roku s rekordnými štvorčatami ďakujú, že všetky prežili

Doma mali už tri deti, no cítili, že majú v srdci miesto ešte pre jedno. Becca a Lavareis Bryantovci z americkej Alabamy predtým netúžili po veľkej rodine, no ich tri deti boli pre nich darom a predstava ešte jedného posledného bábätka im nedala pokoj. Chceli to skúsiť ešte raz. Lenže osud mal s nimi celkom iné plány.

Ultrazvuk, aký nečakali

Becca krátko po spontánnom potrate opäť otehotnela. Na prvý ultrazvuk išla s nádejou, že všetko bude tentokrát v poriadku. A bolo. No aj s obrovským prekvapením – namiesto jedného tlkotu srdca lekári zaznamenali štyri.

Dve jednovaječné dievčatká, ktoré zdieľali jednu placentu, a dvaja chlapci s vlastnými. „Bolo to vzrušujúce aj desivé zároveň,“ zaspomínala si Becca pre Guinnessworldrecords.com.

Šanca, že dvojica prirodzene počne štvorčatá, je mimoriadne nízka – len jeden ku 700-tisíc. V rodine Beccy a Lavareisa sa síce dvojčatá už objavili, no nad tým, že by ich osud nakoniec doprial aj im, sa nezamýšľali.

Tehotenstvo pod dohľadom lekárov

Radosť vystriedali obavy. Becca musela ísť do nemocnice už v 20. týždni, keď sa jej začal skracovať krčok maternice. Lekári dúfali, že tehotenstvo vydrží aspoň do 30. týždňa. Nestalo sa.

O tri týždne neskôr jej praskla plodová voda. A keď sa objavila infekcia a horúčka, bolo rozhodnuté. Musela podstúpiť urgentný cisársky rez. „Bolo to o druhej ráno a všetko sa zomlelo veľmi rýchlo. Zrazu len vidíte, ako okolo vás nosia bábätká. Prvé sa narodilo o 2:15, posledné o 2:20,“ opísala Becca.

Na sále bolo viac ako 30 špecialistov, každý novorodenec mal svoj vlastný tím. A všetci štyria sa okamžite ocitli v kritickom stave. „Keď sa deti narodili, odhadovali sme šancu, že všetky štyri pôjdu domov, na jednu ku desiatim,“ opísal ich stav neonatológ, doktor Travers.

Každý gram a nádych bol víťazstvom