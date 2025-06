Bol neverník, ktorému žena vyhadzovala veci z okna. Miroslav Etzler sa na staré kolená kompletne zmenil

„Smetisko v srdci už nechcem,“ hovorí otvorene český herec Miroslav Etzler, ktorému v minulosti kariéra, alkohol i vášne zobrali rodinu, zdravie a nakoniec aj samého seba. Z búrliváka, ktorému partnerky vyhadzovali veci z okna, sa stal oddaný otec a nový človek. Dnes s pokorou hovorí o tom, ako mu láska a vážna diagnóza otvorili oči.

Veci z okna

Miroslav Etzler bol odmalička rebelom. Nebavila ho základná škola ani gymnázium, namiesto učenia robil „vilomeniny“ a po otcovej smrti ako 16-ročný nakoniec odišiel z domu. „Otecko aj mamička boli krásni ľudia. Avšak už ako tínedžer som si hovoril, že neviem, či bolo dobre, že títo dvaja boli spolu. Otecko bol introvert, vzdelaný, kultivovaný, uzavretý, a mamička bola živel. Bola to zboristka ostravskej opery. Rada popíjala víno Kardinál a fajčila tajne na balkóne cigarety Clea. Myslím si, že to spolu nemali ľahké,“ vravel otvorene pre svetevity.sk herec, ktorého tiež nečakali jednoduché vzťahy.

„Jedna moja partnerka mi vyhodila veci z okna. Ubehol polrok a ja som išiel okolo toho domu, kde bol ten byt na treťom poschodí, a vonku stál anglicky hovoriaci chlap v slipoch a z toho okna lietali jeho veci,“ smial sa Etzler v rozhovore pre Expres. Priznal, že rád spomína na svoju prvú ženu, s ktorou má dcéry Markétu a Magdalénu.

„Mal som prvú ženu, ktorá bola úplne najlepšia. Bol som v Národnom divadle a tam sa pomerne dosť pilo. Chodilo sa na Kampu, kde býval Josef Vinklář. Mal tam starú skriňu a v nej neuveriteľné množstvo archívnych fliaš. Keď bolo voľno, človek sa tam aj zdržal. Niekedy aj tri – štyri dni. Moja prvá žena bola tak fantastická, že keď som sa po štyroch dňoch vrátil, plakala, že som v poriadku. A ja som ju opustil,“ opísal Etzler, ktorého práve blízky vzťah k alkoholu stál aj lukratívne miesto v Národnom divadle a nakoniec aj vzťahy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=498473902288809&set=gm.1506460273131013&idorvanity=1101246623652382

Neverník v roli

S ďalšou partnerkou Zuzanou mal syna a všetko sa zdalo byť zaliate slnkom, kým sa nezamiloval do svojej kolegyne Vilmy Cibulkovej. „Povedali sme si ahoj a to bolo všetko. Až naraz nastal zlom a my sme sa zamilovali,“ spomínal pre Blesk herec, ktorý si známu kolegyňu nakoniec v tajnosti v roku 2003 zobral za ženu. Spoločne si kúpili dom za Prahou, trávili spolu všetok čas a ich život bol vraj vystrihnutý ako z romantického filmu o šťastí. Až do chvíle, kým sa herec nezamiloval do ďalšej kolegyne.