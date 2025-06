Ste stále vyčerpaní a unavení. Táto kniha vám ukáže ako sa správne nabiť energiou!

Zamyslite sa – tešia vás peniaze, cestovanie, vzťahy či úspech rovnako, ak máte málo energie alebo ju nemáte vôbec? Pritom už zajtra by ste mohli mať o 10, 25 alebo až o 50 percent viac energie ako dnes.

Šesť látok, ktoré vás nabijú energiou je pokračovanie bestsellera Šesť látok, ktoré vám zmenia život od Davida JP Phillipsa. Ponúka nám praktické a jednoduché nástroje, ktoré prinášajú okamžité a viditeľné výsledky. Kniha približuje šesť základných látok dôležitých na získanie energie. Okrem toho predstavuje príklady, ako riešiť nedostatok energie, a tiež účinný šesťtýždňový program na optimalizovanie stravy, cvičenia a duševných návykov, aby ste si vytvorili toľko energie, koľko budete chcieť.

Cieľom tejto knihy je pomôcť vám lepšie pochopiť, čo je vlastne ľudská energia, a odovzdať vám nástroj na vytvorenie väčšieho množstva energie vo vašom živote.

Čo by ste urobili, keby ste mali viac energie? Odškrtli si niekoľko bodov zo svojho zoznamu alebo intenzívnejšie prežívali vzťahy? Premýšľajte o tom.

Foto: Ikar

V prvej knihe sa David sústredil na dopamín, oxytocín, sérotonín, kortizol, endorfíny a testosterón. Tentoraz upriamuje pozornosť na látku ATP, noradrenalín, glutamát, adenozín, dopamín a látku GABA. Každá jedna z týchto látok zohráva unikátnu úlohu, buď nás napĺňa živelnou energiou, alebo spôsobuje nesmiernu únavu – všetko závisí od toho, ako s nimi narábame.

Ako sa cítite, keď ste vy sami naplno nabití? A ak to tak dnes nie je, čo by ste mohli urobiť, aby ste sa dobili energiou?

Mali by ste sa viac objímať, cvičiť, učiť sa, čítať, stretávať sa s ľuďmi, vrátiť sa k starým koníčkom? Popremýšľajte o všetkých cieľoch, snoch a aktivitách – možno tisícoch –, ktoré vo vašom živote obmedzuje jediný faktor: vaša energia.

Môžeme si položiť takéto otázky:

Ak sme dobre spali a cítime sa oddýchnutí, čo nám dodalo energiu, existuje súčasne predpoklad, že budeme mať lepšiu náladu?

Ak sa rozhodneme, že budeme počas jedného týždňa lepšie a výživnejšie jesť, čím sa zvýši naša energia, možno predpokladať, že sa budeme cítiť šťastnejšie?

Ak začneme pravidelne cvičiť, povedzme týždeň-dva, čo nám dodá viac energie, zlepší sa pravdepodobne aj naša nálada?

Ak máme veľa energie, dokážeme lepšie odolávať negativizmu a pesimizmu, vďaka čomu máme lepšiu náladu?

Ak sme chorí a bez energie, pozorujeme, že sa naša nálada zmenila?

V knihe Šesť látok, ktoré vás nabijú energiou nájdete nástroje a energetické experimenty, ktoré vám David vrelo odporúča vyskúšať. Jeho kniha je interaktívna, pretože je presvedčený, že najlepšie sa učíme prostredníctvom vlastných skúseností.

David JP Phillips sa živí ako medzinárodný prednášateľ, kouč a pedagóg. Celý dospelý život zasvätil komunikácii z pohľadu neurovedy, biológie a psychológie. So svojím tímom celých sedem rokov skúmal päťtisíc rečníkov, prednášajúcich a moderátorov. Výsledkom ich práce bola identifikácia 110 rôznych spôsobov, ktorými všetci komunikujeme. Dva roky trávil prípravou najsledovanejšej prednášky TEDx-u na tému storytelling (rozprávanie príbehov). Bol jedným z prvých, ktorý v publiku na povel vyvolal uvoľňovanie rozličných neurotransmiterov a hormónov v závislosti od toho, aký príbeh rozprával.

Zo švédskeho originálu Hög Pa Energi Med Sex Substanser (The Book Affair, Štokholm 2024) preložila Jana Obertová.

Milan Buno, knižný publicista