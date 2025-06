Celebritná pedikérka radí: Toto sú trendy farby leta 2025. Na domácu pedikúru nemusíte minúť majland 

Stáva sa to každý rok. Udrie prvý slnečný deň, okamžite siahneme po sandáloch a potom príde rýchle uvedomenie si, že naše nohy potrebujú extra starostlivosť. Naše chodidlá sú denne vystavené veľkej záťaži a celebritná pedikérka Milly Masonová z Londýna upozorňuje, že práve starostlivosť o nohy často prehliadame. Dobrou správou je, že existujú kroky, vďaka ktorým si môžete urobiť domácu pedikúru bez toho, aby ste minuli majland. V rozhovore pre Who What Wear Masonová prezradila aj to, ktoré farby lakov sú toto leto tie najviac trendy. „Sú to najdrahšie vyzerajúce farby, ktoré si objednáva aj celebritná elita,“ prezradila.

1. Odstráňte odumretú kožu

Expertky na pedikúru sa zhodli, že prvým krokom by mala byť exfoliácia. Zvoliť si môžete peeling napustený výživnými olejmi, ktoré zároveň hlboko hydratujú a odstránia vrchnú odumretú kožu. Ak sú ale vaše chodidlá na tom už veľmi zle, siahnuť môžete po exofialčných ponožkách, ktoré sú dnes bežne dostupné v drogériách. Používajú alfa-hydroxykyseliny na rozkladanie odumretých kožných buniek, vďaka čomu sú chodidlá mäkšie bez akéhokoľvek drhnutia. Látkové masky použite podľa pokynov a v nasledujúcich dňoch sa odumretá koža bude postupne odlupovať. Výsledkom budú jemné chodidlá ako zo salóna.

2. Správne pilníkovanie

Tajomstvo pedikúry ako zo salónu doma? Podľa podiatričky Margaret Dabbsovej sa všetko točí okolo pilníka na nohy. „Je dôležité, aby ste si chodidlá pilníkovali vždy, keď je pokožka suchá – teda pred sprchou. Dôvody sú celkom jednoduché: po prvé, kúpanie maskuje oblasti, ktoré je potrebné ošetriť. Suchú pokožku alebo mozoľ jednoducho nevidíte rovnakým spôsobom. Ak je chodidlo náchylné na praskanie pokožky, kúpanie oslabí tkanivá, čím sa prasklina s väčšou pravdepodobnosťou otvorí. Nakoniec, pilník sa na mokrú pokožku tak dobre neprichytí, a preto nebude taký účinný,“ uviedla expertka s tým, že odporúča pilníkovať dvakrát týždenne, aby ste dosiahli čo najviditeľnejšie výsledky.

3. Hydratácia a zjemnenie

Ak chcete, aby chodidlá zostali jemné, hydratácia je kľúčom. Expertky sa zhodli, že v tomto prípade sa oplatí prejsť z bežného telového mlieka na iné. „Je dôležité používať krém na nohy špeciálne vyvinutý pre suchú pokožku, stvrdnutú pokožku (mozole), kurie oká a popraskané päty, a nie len bežné telové mlieko,“ uviedla pedikérka Milly Masonová, podľa ktorej je pedikúra kompletná až s čerstvou vrstvou laku na nechtoch. Správny odtieň má podľa nej silu spojiť celý váš vzhľad. Ak máte problém vybrať si farbu, Masonová prezradila, ktoré sú najpopulárnejšie pre túto letnú sezónu.