Čaká nás tretia svetová vojna? Moment Františka Ferdinanda je nepravdepodobný, upokojujú experti

Eskalujúci konflikt medzi Izraelom, Iránom a USA, invázia na Ukrajine, neustále hrozby Moskvy o tom, že môže použiť jadrové zbrane a množstvo ďalších konfliktov, ktoré sa rozhoreli. Po desaťročiach relatívneho pokoja žijeme v nebezpečnom svete a mnohí sa obávajú, či sme práve nepadáme do priepasti.

V posledných dňoch sa v médiách objavilo obrovské kvantum katastrofických titulkov a ľudia sa preto začali obávať, či nás nečaká tretia svetová vojna. Britskí experti radia nebáť sa. V rozhovore pre Metro uviedli výroky, ktoré vás v týchto ťažkých časoch môžu upokojiť.

V riziku je každý

Expert na Blízky východ Guney Yildiz vysvetlil, že reči o tretej svetovej vojne nie sú ničím novým. Napäté geopolitické momenty už roky podľa neho vyvolávajú obavy, že sme na pokraji katastrofického konfliktu.

„Predchádzajúce svetové vojny vypukli v neočakávaných chvíľach počas období zvýšeného napätia. O tejto „tretej svetovej vojne“ sa hovorí už viac ako desaťročie. Myslím si, že keď si ľudia uvedomujú riziko, znižuje to riziko nehôd a chybných výpočtov. Obzvlášť keď je v tom riziku každý,“ vysvetlil uznávaný odborník, ktorý študoval na Cambridge a dlhé roky sa zameriava na vnútornú a zahraničnú politiku štátov Blízkeho východu.

„Je nepravdepodobné, že nastane akýsi moment „Františka Ferdinanda“, ako to bolo počas prvej svetovej vojny,“ doplnil Yildiz, ku ktorému sa pridaj aj konzultant v oblasti zahraničnej politiky a moderátor geopolitického podcastu Disorder Jason Pack.

Ten poukázal na to, že žiadny blízkovýchodný konflikt nikdy neprerástol do svetovej vojny a bolo ich veľa. „Dve svetové vojny sa začali v Európe. Arabsko-izraelské vojny historicky končia, keď ich ukončia superveľmoci. Suezskú vojnu aj vojnu v roku 1967 ukončila Amerika,“ vysvetlil Pack, ktorý prirovnal súčasnú situáciu na Blízkom východe k nefungujúcemu manželstvu.

Čo má robiť Európska únia

„Ak sme 46 rokov nepriatelia a chceme sa navzájom zničiť, a potom sa dohodneme na prímerí bez vyriešenia príčiny, je to ako keby si manželia povedali, že sa chcú rozviesť, a mediátor povie: ‘OK, odložme to na týždeň.’ Môžete to odložiť, ale ak sa príčina nevyrieši, neznamená to mier. Mierové rokovania sú teraz možnosťou, ale zatiaľ sa nič neudialo,“ dodal. Obaja experti prezradili aj to, ako okolité konflikty môžu zasiahnuť štáty Európskej únie.