Nie som pipina, čo sa bude pretŕčať, hovorila si počas štúdia. Napokon si zamilovala niečo, čo nečakala

Ako malá sa chcela stať vojačkou, urobila si aj zbrojný preukaz, no keď časom zistila, že realita tohto povolania vôbec nie je taká, ako si ju predstavovala, stavila na plán B – na žurnalistiku. Už v druhej triede na základnej škole totiž písala básničky a v piatej napísala dokonca román. Vedela, že má výnimočný hlas a rázny prejav, no dlho si myslela, že pred kamery nepatrí. Neverila, že by do televízneho sveta vzhľadom zapadla, a tak si povedala, že to skúsi radšej v rádiu. Netrvalo však príliš dlho, kým zistila, že ju svet pred kamerami láka oveľa viac, ako si na začiatku myslela.

Viete, o koho ide?