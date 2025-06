Otcovstvo si vychutnáva viac ako kedysi. Maroš Kramár neprebaľuje, no veľmi rád robí s dcérkou jednu vec

Už je to viac než rok, čo sa Maroš Kramár stal štvornásobným otcom. Vlani v apríli totiž hercova partnerka Ina priviedla na svet ich spoločnú dcérku Riju a odvtedy majú doma o zábavu postarané. Umelec sa tak musel vo svojich 64 rokoch opäť naplno zhostiť rodičovských povinností, no zdá sa, že si to užíva. Pred časom dokonca na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil novú spoločnú fotografiu s dcérkou Rijou a pre Život priznal, že v tomto veku si vie otcovstvo vychutnať oveľa viac, ako keď bol mladší.

Nádej umiera posledná

Keď 11. apríla 2024 priviedla na svet partnerka Maroša Kramára zdravé dievčatko, nemohol byť šťastnejší. „Sme šťastní. Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz...,“ priznal vlani pre Nový Čas známy herec po tom, ako sa vo svojich šesťdesiatich štyroch rokoch opäť stal otcom.

Dcérku spoločne s partnerkou Inou pomenovali netradičným menom Rija. „Znamená to nádej. Pretože nádej umiera posledná,“ uviedol ďalej štvornásobný otecko.

Od tej chvíle majú doma veselo a Maroš sa musel aj v pokročilom veku opäť naplno zhostiť svojich rodičovských povinností. Podľa fotografií na sociálnych sieťach sa však zdá, že si herec si prítomnosť malej dcérky naplno užíva.

Vychutnáva si to viac ako kedysi