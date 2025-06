Do práce chodí pešo cez lesy s medveďmi. 80-ročná Anička nosí raňajky turistom, vek pre ňu nič neznamená

„Keď niekto povie, že som už stará, ja to nevnímam,“ usmieva sa v reportáži pre tvnoviny.sk pani Anička Benediktová z Nižnej Boce, ktorá je dôkazom, že energia, chuť do života a odvaha nemajú vekové obmedzenia. Aj po osemdesiatke si každé dva týždne naťahuje turistické topánky a vyráža do kopcov. Nie ako turistka, ale ako brigádnička na horskej chate pod Ďumbierom.

Strach z medveďov?

Hoci má 80 rokov, nikto by jej to nehádal. Pravidelne brigáduje na známej Štefánikovej chate, kam chodí pešo, niekoľkohodinovou trasou cez lesy, kde sa potuluje viac medveďov ako ľudí.

„Keby som myslela na to, že tam sú medvede, tak by som nikam nešla. Ja proste na to nemyslím, užívam si prírodu. Idem. A keď sa objaví medveď, tak to nejako vyriešim,“ hovorí s pokojom a humorom.

Chata sa stala jej druhým domovom

Na chate nie je len na okrasu. Pracuje od rána – upratuje, pripravuje raňajky, obsluhuje hostí. A to všetko už 15 rokov. Kuchár Majo Šaling na ňu nedá dopustiť: „Na Anke obdivujem tú jej vytrvalosť. Tvrdohlavá, ale milá. V toľkých rokoch ja budem na chodítku, takto by som chcel vyzerať.“

Nie je to len o sile tela, ale aj mysle. Pani Anička vraví, že najlepším receptom na dlhý život je neustále sa hýbať a mať čo robiť. Vek neberie ako prekážku, len ako číslo. „Vravím si, že lepšie je, keď nám staroba urobí vrásky na čele, ako na duši,“ dodáva.

Aj keď roky prežila v Česku, vrátila sa domov – do Boce – a chata, ktorá jej kedysi vyrastala nad hlavou, sa stala jej druhým domovom. A možno aj dôvodom, prečo sa na jej čele síce pár vrások objavilo, ale jej duša je stále mladá.