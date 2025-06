V base nerumádzgala. Silvia Kucherenko prekonala rozvod, získala titul a pochopila, že nežije v rozprávke

To obdobie ma veľa naučilo, veľa mi dalo, ale aj vzalo, bilancovala Silvia Kucherenko po tom, ako vlani po deviatich rokoch prepustili z basy jej exmanžela Sergeja. Bývalá playmate sa totiž nikdy netajila tým, že pri návštevách väzenia aj so svojím synom Alexandrom Marcusom, na ktorého po odsúdení partnera zostala sama, to nemala vôbec jednoduché. A práve kvôli synovi si nemohla dovoliť plakať a musela zostať silná.

Vylepšená kráska sa na Slovensku "preslávila" najmä svojimi obrovskými perami a škandalóznym vzťahom s moderátorom Vilom Rozborilom. Silvia si však v živote preskákala mnoho a neprajníkom nakoniec dokázala, že nie je len bezduchou "barbinou". Po piatich rokoch si splnila svoj študentský sen a hoci by si niektorí priali, aby sa s exmanželom dali znova dokopy, modelka návrat k bývalej láske nateraz neplánuje a žije najmä pre svojho jediného syna.

Pred objektívom ako štrnásťročná

Silvia Kucherenko patrí k ženám, ktoré polarizujú spoločnosť. Niektorým sa totiž páči, iní ju ani zďaleka nemusia. Rodáčka z Trebišova si už ako malé dievčatko bola vedomá svojej fyzickej príťažlivosti, preto sa rozhodla ísť urobiť kariéru do Bratislavy.

Mala len štrnásť rokov, keď po prvýkrát stala pred objektívom fotografa. „Vtedy som dostala ponuku ísť do Japonska, lenže rodičia ma nepustili. Povedali, že najskôr musím doštudovať a potom sa tomu môžem venovať. Takže som sa naďalej venovala štúdiu a naplno som do sveta modelingu vhupla, keď som mala dvadsať rokov,“ povedala Silvia v rozhovore pre Šarm.

Foto: Instagram @ official_silviakucherenko

Škandalózny vzťah

Jej údajne prvú plastickú operáciu jej mali zaplatiť rodičia. A po príchode do hlavného mesta sa Silvia takmer okamžite rozhodla svoje prednosti aj využiť. A ešte ako Silvia Horváthová sa dala nafotiť do pánskeho časopisu.

Verejnosti však okrem modelkiných obnažených fotografií je dobre známy aj jej pomer s Vilom Rozborilom, ktorý v tom čase už pracoval pre Markízu a rozbiehal vlastný projekt Vilomeniny. V súkromí si však prechádzal manželskou krízou a vzťah s mladou milenkou vyvolal verejný šok a pohoršenie.

Chcel si ju pripútať