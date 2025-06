Nechce byť otcom, ktorý vybuchuje. Tomášovi Klusovi deti zachránili život a oslobodili ho od zlosti i túžob

Kedysi žil sám pre seba a pre hudbu a nejaký čas holdoval i alkoholu a ženám. Všetko sa však radikálne zmenilo, keď sa mu narodilo prvé dieťa, dcéra Josefína. A po nej k nim do rodiny pribudli ďalšie dve, syn Alfréd a dcérka Jenoféva. Dnes Tomáš Klus s úsmevom a zmierene hovorí, že sú to práve jeho deti, bez ktorých nedokáže existovať a že mu doslova zachránili život.

Deti chcel mať vraj vždy a túžil ich mať veľa. So svojím snom však čakal až do chvíle, keď stretol Tamaru, s ktorou sú dnes už trojnásobnými rodičmi. A aj keď to nebolo a nie je vždy ľahké, po rokoch si už sympatická dvojica našla systém, ako viesť domácnosť a starať sa o deti tak, aby z toho všetci profitovali a aby spolu doma tvorili jeden spokojný celok. Ako to robia a čo sa pri svojich najmenších naučili? Tomáš Klus sa so svojimi postrehmi otvorene zveril Denníku N.

Zladili sa

Všetko zvládajú podľa jeho slov najmä preto, že sa s Tamarou dokážu dokonale zladiť. Spočiatku to však nebolo ľahké, Tomáš sa totiž musel naučiť, že musí dávať priestor aj svojej žene a začať sa s ňou pri starostlivosti o deti viac striedať.

Foto: Instagram @tomas_klus

Cez deň býva väčšinou doma, občas ide na stretnutie a večer hrá alebo skladá piesne. Obaja majú zároveň každý týždeň deň len pre seba, keď sa o deti stará ten druhý a inak, pokiaľ Tomáš nie je zrovna na turné, fungujú pri deťoch pol na pol. „U nás doma to teda nevyzerá tak, že by som prišiel z turné a povedal: ‚Tak, tu sú peniaze, ktoré som zarobil, a teraz budem odpočívať.‘ Domov za deťmi sa vlastne dosť teším. V mojom živote sú úplne samozrejmé, nikdy mi nenapadlo, že sme sa napríklad unáhlili v rozhodnutí mať ich toľko,“ priznáva dnes Klus, pre ktorého bol extrémne náročný najmä vstup do rodičovstva, keď boli jeho deti ešte celkom maličké.

Na toto sa predsa nemôže hnevať