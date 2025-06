Celý otec, píšu fanúšikovia. Komička Simona priviedla na svet dcérku, ktorej dala netradičné meno

„Dnes si bábätko zívlo priamo na ultrazvuku a ja som mala pocit, že všetko má zmysel. Chcem si to zapamätať,“ napísala pred pár týždňami na sociálne siete obľúbená slovenská komička Simona First, ktorá sa stala dvojnásobnou mamou. Na sociálnych sieťach sa s manželom Teodorom podelili o prvé fotografie aj meno ich vysnívanej dcérky.

Tehotenstvo bolo úplne iné

Simona sa prvýkrát stala mamou tesne po dvadsiatke, keď sa jej v prvom manželstve narodil syn Damián. Tehotenstvo bolo vtedy podľa jej slov úplne iné ako to terajšie, ktoré jej dáva zabrať. „Celá som vyhádzaná, zadychčaná, nedá sa mi dobre spať,“ napísala na sociálne siete otvorene Simona, ktorú prvé tri mesiace potrápili aj nepríjemné nevoľnosti.

„Je to fakt zázrak. Hlavne to, že do toho my ženy stále s láskou a ochotne ideme. Ale, samozrejme, po prvej skúsenosti s deväťročným synom viem, že to za to stojí,“ uviedla komička, ktorá vie, že ju čaká iné rodičovstvo, pretože má vedľa seba druhého manžela. „Ja dúfam. Verím, že môj muž dokáže pochopiť to dobré rozdelenie úloh. Zároveň by som s ním nikdy nebola, keby nebol schválený feministickým fórom pre tieto otázky,“ zasmiala sa v 360tke Simona, ktorá prezradila aj to, ako Teodor reagoval, keď mu oznámila, že bude otcom.

Celý otec

„Tešil sa a vypustil slzičku. Jeden z momentov, na ktorý nikdy nezabudnem,“ uviedla komička, ktorá sa s fanúšikmi počas tehotenstva podelila o to, že čaká dievčatko. „Mnohí sa pýtate - a teraz fakt! - že, čo to bude. Tak teda toto je ofišaly gender reveal a aj postieľka reveal. Je to prvá veľká vec, ktorá nám v spálni pripomína, že sa to pomaly blíži,“ napísala k videu detskej izby, ktoré začínalo v čierno-bielych farbách a nakoniec sa ukázalo, že doplnky sú v ružových odtieňoch. Dievčatko dvoch komikov už prišlo na svet a dostalo krásne a netradičné meno.