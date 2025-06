Necukol, ani keď prišla s malou dcérkou. Gregor Hološka je oporou pre Mirku aj pre jej najväčší poklad

Keď sa po rokoch opäť stretli, už dávno vedel, že medzi nimi niečo je. Ona však neprišla sama. V tom čase mala po boku už aj štvorročnú dcérku Kristínu. Mnohí by váhali, no on to vnímal úplne inak.

Gregor Hološka, známy z filmov Invalid, Amnestie či z aktuálneho seriálu Sľub sa netají tým, že jeho život nebol vždy jednoduchý. A ani o láske nehovorí ako o niečom samozrejmom. Hoci prvú zažil už v škôlke, na tú osudovú čakal niekoľko dlhých rokov. Spolu s milovanou Mirkou však získal aj jej dcéru, s ktorou si vybudoval netradične dobrý vzťah.

Pusa za cintorínom

Už ako malý chlapec mal rád pozornosť. Hoci by ste to dnes možno nepovedali, ako dieťa bol poriadne neposedný. Púšťal nahlas platne, vyrušoval pri návštevách a rád narúšal dospelácke ticho.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=3067221446631573&set=a.1396917193662015

V škôlke však prežil svoj prvý veľký šok – nie zo zlého správania učiteľky či krivdy, ale zo samoty. „Bol som dieťa, ktorému sa dostávalo veľa pozornosti. Do piatich rokov som nemal súrodenca a všetci sa venovali len mne,“ priznal herec pre Nový Čas. Škôlka tak bola prvým miestom, kde sa naučil, že svet nie je vždy len milý a bezpečný.

No práve na tam, kde sa mu spočiatku príliš nepáčilo, objavil aj prvý krehký cit. Dievčatko Monika, tmavovlasá spolužiačka, mu venovala prvú detskú pusu. „Na prechádzke za cintorínom. Pamätám si, že tesne predtým som sa jej fascinovane pozeral do tváre, pretože mala hlboký pohľad, ktorý ma očaril,“ zaspomínal si so smiechom.

Možno práve vtedy si prvýkrát uvedomil, že vzťahy sú to najdôležitejšie a že sa oplatí ich budovať, aj keď si dajú načas.

Mirka a štvorročné dievčatko