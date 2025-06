Procedúra za 80 eur a večer dva deci vínka. Známi slovenskí muži priznali, ako sa dávajú skrášľovať

Zatiaľ čo niektorí páni to vybavia vo svojej kúpeľni za pár minút a stačí im len voda a mydlo, iní si naopak potrpia na rôzne kozmetické či iné skrášľovacie procedúry. A neváhajú za nich vysoliť aj stovky eur. Doba vraj pokročila a chodiť na manikúru, pedikúru či dokonca botox už nie je len výsadou žien, ale aj chlapov. V rozhovore pre Nový Čas niektoré známe slovenské tváre prezradili, na aké skrášľovacie procedúry nedajú dopustiť.

4. Jozef Vajda

O obľúbenom hercovi je známe, že si na svoj zovňajšok potrpí. Pravidelne sa stará nielen o svoje telo a športuje, ale dbá aj na svoju tvár. Herec sa snaží cvičiť štyrikrát do týždňa a pre tých, čo hľadajú výhovorky, má jediný odkaz: „Nabíja ťa to, je to úžasné. Ľudia si aj myslia, že cvičenie unavuje, ale je to práve naopak,“ prezradil v podcaste Bekimovo horúce kreslo. Netají sa ani tým, že chodieva na kozmetiku a výnimkou nie je dokonca ani botox. Jeho aplikácia však stojí nemalé peniaze, v závislosti od miesta ošetrenia sa cena pohybuje približne od 250 až do 800 eur.

3. Martin Nikodým

Známy moderátor, ktorý nás roky sprevádzal vedomostnou súťažou Milionár, sa podobne ako jeho herecký kolega tiež venuje športu. „Celý život cvičím - v zime Alpy, v lete surf. Pohybu mám dosť,“ vymenúva s tým, že občas ešte zájde na masáž alebo k fyzioterapeutovi. Dopustiť však nedá na pedikúru. „ A áno, objavil som pedikúru - to je úplne zázračné! Nechápem, prečo som tam nechodil skôr. Dnes sa nechám hýčkať a vôbec sa za to nehanbím,“ dodáva s úsmevom.