Prehliadame najdôležitejší moment svojho života. Monika Bagárová pochopila, že za šťastím sa netreba hnať

Vie, aké to je cítiť bolesť zo straty milovaného človeka aj prežívať smútok po rozchode. Monika Bagárová si prešla v živote náročnými chvíľami, keď sa jej rozpadol vzťah s otcom jej dcérky, MMA bojovníkom Makhmudom Muradovom. Rozchod niesla veľmi ťažko najmä preto, že ich láske dala druhú šancu, no ani tá nevyšla.

Po bolestivom sklamaní sa však nakoniec usmialo šťastie aj na ňu a našla svoju oporu. Pred časom sa na svojom profile na sociálnej sieti zamyslela práve nad zmyslom života a ľuďom adresovala silné slová.

Ťažké a bolestivé

Monika a Makhmud sa dali dokopy v roku 2018. Ako priznala, bola to práve ona, ktorá uzbeckému športovcovi napísala na sociálnych sieťach. Od prvého momentu ju vraj očaril. „Neviem, či by sa osudu podarilo dať nás dokopy inak,“ spomínala pre portál Feminity na ich prvé stretnutie.

Pre športovcovu pracovnú vyťaženosť to však v ich vzťahu začalo neskôr škrípať a nepomohla ani spomínaná druhá šanca. A hoci sa bývalá superstaristka snažila byť silná, bolo to pre ňu mimoriadne ťažké a bolestivé. Za strojeným úsmevom sa skrývalo veľké sklamanie. „Nebudem klamať, že rozchod ma nebolí. Bolí veľmi. No nie sme jediní, komu sa to stalo a teraz musíme ísť ďalej,“ priznala pre portál Extra.cz vtedy nešťastná umelkyňa.

Napokon sa aj na ňu po čase usmialo šťastie...