Po kauze s FBI sa snaží napraviť vzťahy s deťmi. Brad Pitt pri Ines pocítil túžbu stať sa opäť otcom

Dva roky udržiavali fanúšikov Formuly 1 v napätí zábermi z nakrúcania nového filmu a teraz sa dočkajú. Pripravovaný film zo sveta motošportu, v ktorom zažiari hollywoodska legenda Brad Pitt, mieri toto leto do kín a herec je teraz v centre mediálnej pozornosti. V rozhovore pre magazín GQ prvýkrát porozprával o jeho vzťahu s dizajnérkou šperkov Ines de Ramonovou, s ktorou si údajne túži založiť rodinu. Obrovskou oporou mu je aj v momentoch, keď sa snaží urovnať svoje pokazené vzťahy s so svojimi šiestimi deťmi.

Žiadne kalkulácie

Dvojica sa spoznala vďaka spoločnej kamarátke v roku 2022 a prvýkrát sa objavili ruka v ruke na oslave hercových 59. narodenín. „Brad je ňou úplne nadšený, spoznali sa cez spoločného priateľa, je veľmi milá,“ povedal vtedy zdroj, ktorý priznal, že Brad Pitt si veľmi užíval rané fázy čerstvého vzťahu. Svoj vzťah ale oficiálne prvýkrát uviedli až nedávno na jednej z tratí F1, keď tam Pitt prišiel nakrúcať scény do filmu.

„Rozhodli ste sa zámerne prvýkrát verejne objaviť na pretekoch F1?“ pýtal sa redaktor GQ, na čo 61-ročný herec odpovedal úprimne. „Nie, kámo, nie je to až také vypočítavé," reagoval Pitt so smiechom. „Preboha, aké vyčerpávajúce by to bolo, ak chce človek normálne žiť? Ako žiješ s takýmito kalkuláciami? Nie, život sa jednoducho vyvíja. Vzťahy sa vyvíjajú,“ povedal otvorene o vzťahu s o 30 rokov mladšou Ines, pri ktorej žiari šťastím.

Pripravený na rodinu

Ako uviedol zdroj pre magazín People, Brad Pitt po náročnom období, kedy riešil rozvod s Angelinou Jolie, náročné vzťahy s deťmi a liečbu alkoholizmu, našiel v Ines dokonalú partnerku. „Nemajú žiadnu drámu, je veľmi nápomocná sa darí sa im naozaj dobre,“ uviedol zdroj s tým, že herec to so svojou 31-ročnou partnerkou myslí vážne. Magazín Closer doplnil, že pri Ines má dokonca znovu ambíciu stať sa otcom.