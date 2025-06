Skutočný príbeh muža, ktorý učil v tieni smrti. Učiteľ z Auschwitzu

„Napísala som ho na základe dôkladného výskumu, v súlade so skutočným priebehom udalostí tak, ako sú zaznamenané. Aby bol príbeh čitateľsky príťažlivý, pridala som k nemu niekoľko scén a postáv,“ tvrdí Wendy Hollden o svojej knihe Učiteľ z Auschwitzu .

Uprostred temnoty koncentračného tábora Auschwitz stojí budova so stenami pomaľovanými jasnými farbami. Je to miesto, kde denne nachádzajú útočisko stovky židovských detí. Utekajú z preplnených barakov, aby sa aspoň na chvíľu mohli vrátiť do detských čias, spievať, tancovať a hrať sa.

Tento malý kúsok neba v pekle bol dielom Fredyho Hirscha, mladého židovského učiteľa a väzňa, ktorý presvedčil nacistov, aby mu umožnili zmierniť vplyv najväčších hrôz tábora na deti. Bol známy svojou charizmou, disciplínou a schopnosťou vyjednávať s dozorcami SS, čím získaval pre deti lepšie jedlo a podmienky. Napriek tomu, že bol otvorene homosexuálny, čo v nacistickom režime znamenalo smrteľné nebezpečenstvo, neprestal bojovať za práva a dôstojnosť detí.

Každý deň riskoval vlastný život, aby ich vo svojej provizórnej škole naučil všetko, čo sa dá. Okrem iného aj tú najdôležitejšiu lekciu – ako prežiť.

Silný príbeh, ktorému nechýba historickú presnosť a emocionálna hĺbka. Dita Kraus, známa ako „Knihovníčka z Auschwitzu“ a posledná žijúca svedkyňa detského bloku, označila knihu za „najautentickejšie rozprávanie, aké mohla napísať osoba, ktorá tie časy nezažila“.

Všetky deti, ktoré prežili Terezín alebo Auschwitz a s ktorými sa Wendy Hollden stretla alebo ktorých svedectvá skúmala, reagovali rovnako. Pri spomienke na láskavého a odvážneho mladého muža, ktorý im – ako zázrakom – doprial niektoré z najlepších dní života na tých najhorších miestach, aké si možno predstaviť, sa im okamžite rozžiarili tváre. „Je takmer neuveriteľné, že Fredy dokázal aj v Auschwitzi vytvoriť pre deti kúsok raja, miesto, kde mohli uniknúť všetkej hrôze, kde mohli spievať, tancovať, hrať divadlo či dokonca meditovať, aby zabudli na hlad a ustavičný strach zo smrti,“ dodáva Wendy v knihe Učiteľ z Auschwitzu .

Wendy Hollden má za sebou kariéru uznávanej novinárky a vojnovej spravodajkyne denníka Daily Telegraph. Je členkou Kráľovskej historickej spoločnosti a autorkou viac než štyridsiatich titulov literatúry faktu o inšpiratívnych mužoch a ženách, z ktorých mnohé sa stali medzinárodnými bestsellermi.

