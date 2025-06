Miliardár Dalibor dal zamestnancom k výplate státisíce: Babička ma v živote naučila tri dôležité veci

„Vo vedúcich pozíciách krajín by mali byť ľudia čestní a morálni. Trump ani Putin to nie sú,“ hovorí český miliardár Dalibor Dědek, podnikateľ s povesťou rytiera, ktorý neznáša dlhy. Muž, ktorý sa nachádza v stovke najbohatších Čechov, nie je len úspešný biznismen – po trpkých skúsenostiach s neefektívnou charitou sa rozhodol venovať pomoc podľa vlastných princípov. Jeho príbeh je dôkazom, že podnikanie a morálka môžu ísť ruka v ruke, a že štedrosť a zodpovednosť voči spoločnosti patria k skutočnému úspechu.

Oklamala ho charita

„Kvôli augustu 68 som sa stal robotníkom, ale pomohlo mi to,“ spomínal pre Hospodárske noviny Dalibor Dědek, ktorý ako 11-ročný zažil inváziu vojsk Varšavskej zmluvy – babička ho v noci zobudila so slovami, že je vojna. Jeho otec sa zúčastnil protiokupačných protestov a práve preto sa Dalibor nedostal na lepšiu školu. Rodák z Jičína sa vyučil za elektrikára a až neskôr vyštudoval priemyslovku a následne ČVUT.

Najprv pracoval ako programátor v koncerne LIAZ v Jablonci nad Nisou, kde podporoval študentské demonštrácie počas nežnej revolúcie a po páde režimu sa rozhodol podnikať. V roku 1990 s tromi bývalými kolegami založil spoločnosť Jablotron a firma sa postupne transformovala do skupiny, ktorá vyvíja technologické zabezpečovacie systémy s miliardovým obratom. Pod vedením Dědka sa Jablotron, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu elektronických zabezpečovacích systémov a inteligentných riešení pre domácnosti, stal medzinárodným hráčom. Dalibor vedel, že nadpriemerné zisky si nechce nechať len pre seba – filantropom sa stal v momente, keď ho oklamala charita.

„V čase povodní sme darovali nejaké väčšie prostriedky na pomoc postihnutým. Nakoniec sme zistili, že tie naše konkrétne prostriedky boli použité na to, že si manažment tej nadácie za tie peniaze zaobstaral nové autá. Chápem, že ich potrebovali, ale potom to vysvetľovať tým ľuďom, ktorí na to prispeli,“ spomínal pre Seznam Zprávy Dalibor Dědek, ktorého vtedy trpká skúsenosť inšpirovala k tomu, aby si založil vlastnú nadáciu.

Nehoda na priechode

Český miliardár zafinancoval školu s technickým zameraním za 200-miliónov českých korún, 800-miliónov korún zase investoval do vzniku ortopedickej kliniky v Liberci a milióny poslal aj na podporu Ukrajiny, pretože nikto z nás by podľa neho nemal sedieť so založenými rukami, ak ide o našu slobodu.

Na rozdeľovanie finančných prostriedkov si nadácia stanovila vlastný systém, investície smerujú predovšetkým do vzdelávania, zdravotníctva, vedy alebo na podporu detí či seniorov. Dôležité je, aby projekt pomohol čo najväčšej skupine ľudí. Občas však nadácia pravidlá „poruší“ a peniaze putujú inde. „Jeden jasný príklad porušenia pravidiel bol ten, keď som večer sedel v kancelárii a na priechode zrazilo auto otca s kočíkom, tak sme nechali nasvietiť priechody v Jablonci,“ spomínal 75. najbohatší Čech, ktorý sa aj nedávno postaral o veľkorysé gesto. Svojim zamestnancom dal neobvyklý benefit.