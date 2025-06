Po rozchode s Peťou mal pocit, že sa mu zrútil svet. Vladislav Plevčík začal úplne nový život

Nechcel, aby nejaký chronicky známy herec predstieral, že je Karol Duchoň a tak si režisér Peter Bebjak vybral do filmu úplne novú tvár. Vladislav Plevčík už 31. júla na kinových plátnach oživí príbeh hudobnej legendy a ako priznal, túto hlavnú úlohu bral veľmi vážne – ako Duchoň vraj vstával aj zaspával. V rozhovore s Adelou a Sajfom prezradil, ako mu zmenila život nielen táto rola, ale aj rozchod s Petrou Dubayovou.

Toto budeš robiť

Do filmu Vladislava oslovili ešte na Vianoce v roku 2023, kedy mu cez správu oznámili, že „majú preňho asi nejakú robotu“. „Mne to bolo oznámené – že toto budeš robiť,“ zasmial sa Vladko Plevčík, ktorého si Peter Bebjak prvýkrát vybral na základe jeho fotografie a mal v tom jasno.

„Nechceli sme, aby niekto chronicky známy predstieral, že ním je. Vladko Plevčík je pre túto úlohu dokonalý. Vie spievať, je to talentovaný herec a v kombinácii s prácou umeleckého maskéra Martina Jankoviča budete mať pocit, že je prelom 70. a 80. rokov a vy sedíte vo V-čku,“ uviedol v tlačovej správe režisér Bebjak. Vladislav Plevčík potvrdil, že film bude veľmi intenzívny najmä preto, že samotný Karol Duchoň bol človek, ktorý v sebe nosil obrovskú radosť, ale aj vnútornú smútok, ktorý utápal v alkohole. Kým Duchoň zomrel ako 35-ročný bohém, Vladko Plevčík sa rozhodol žiť inak.

Promo fotografie filmu Duchoň. Foto: DNA Production (Peter Korček)

Inšpirovala ho generácia Z

„Títo muzikáloví herci vedia byť takí bohémskejší,“ prezradila Adela, ktorá Vladislava Plevčíka dobre pozná, no bohémsky časy sú vraj už za ním. „Veľmi som vďačný za to, že sa každé ráno budím – je to pre mňa obrovský dar. Chcem vnímať, mať energiu ľúbiť ľudí,“ vysvetlil 32-ročný herec, ktorého vraj inšpirovali mladšie generácie ľudí, napríklad generácia Z, ktorá pije výrazne menej alkohol.

„Mňa to veľmi inšpirovalo. Nemôže človek fungovať rozbitý, keď chceš byť plný života,“ prezradil herec, ktorý v úprimnom rozhovore s Adelou a Sajfom priznal, že on sám prežíva posledné obdobie radikálne životné zmeny a mohol za to najmä rozchod s Petrou Dubayovou.