Svojej dcére by toto nikdy nenaservíroval. Šéfkuchár Slačka prekvapil fanúšikov a donútil ich k zamysleniu

Varil pre celý svet, dnes varí pre dcéru a robí to inak, než čakáte.

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. V jedle to však často platí dvojnásobne. Ako prezradil šéfkuchár Peter Slačka v rozhovore pre Šarm, existujú suroviny, ktoré by svojej dcére na tanier nedal za žiadnych okolností. Ktoré? Odpoveď vás možno prekvapí.

Jedlo pre deti berie vážne

Peter Slačka patrí medzi šéfkuchárov, ktorých meno v gastronómii niečo znamená. Jeho jedlá ochutnávali hostia v Štokholme, Londýne či Lisabone – a stáž v reštaurácii s dvoma michelinskými hviezdami si mnohí kuchári dodnes zapisujú ako sen.

Hoci ide stále naplno, popri všetkom si našiel čas aj na niečo oveľa dôležitejšie – stal sa otcom. Dnes vraví, že jedlo pre deti berie vážne a že tanier jeho dcéry Stelly si zaslúži rovnaký rešpekt ako hosť v reštaurácii.

Čomu sa doma vyhýba?

Dcérka Stella má len dva roky, no zmenila jeho pohľad na jedlo, na tanier, na prístup, na to, čo je skutočne dôležité. A práve tu prichádza odpoveď na otázku, čo by jej na tanier nikdy nenaservíroval. „Určite sa vyhýbam mäsu z krajín z tretieho sveta, mimo EÚ,“ hovorí priamo. Dôvod je jednoduchý – v jedle pre svoje dieťa nechce robiť kompromisy.

Namiesto toho uprednostňuje slovenské suroviny, farmárske mäso, ryby z miestneho rybárstva. Aj zeleninu kupujú sezónnu. Ako však priznáva, tú jeho dcéra skôr zaznamená než zje. „Ochutná a potom povie: Ble,“ hovorí so smiechom. „Zeleninu ešte trénujeme,“ dodáva s tým, že sa nesťažuje. Vie, že dieťa sa nedá nútiť, a že každá fáza niečo prináša.

A čo hotové príkrmy?