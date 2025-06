Roky sa tomu bránil, teraz má doma all inclusive. Ivan Tuli Vojtek prezradil, ako bežne začína svoj deň

Známy divadelný, filmový aj televízny herec Ivan ‚Tuli’ Vojtek sa s rodinou ešte pred niekoľkými rokmi odsťahoval mimo hlavného mesta na vidiek, ako mu sám hovorí, – do obce Malinovo. Údajne mal už dosť ruchu veľkomesta a chcel si užívať pokojné dni na dedine. Miluje totiž záhradkárčenie a rybačku a v obci neďaleko Bratislavy sa svojim dvom najväčším vášňam môže venovať naplno. V relácii Televízie JOJ Nová záhrada najnovšie prezradil, ako v Malinove vyzerá jeho ideálny štart do dňa.

All inclusive

Ivan Vojtek žije už nejaký ten čas s rodinkou mimo Bratislavy a jeho veľkou vášňou sa stalo záhradkárčenie. S láskou sa stará o svoju vlastnú oázu pokoja, v ktorej si pestuje aj viaceré zdravé plodiny. Okrem zeleniny nájdete v hercovej záhrade aj viaceré ovocné stromy či kríky. „Mám tu slivky, broskyne, hrušky, ringloty, egreše, josty, čerešne…,“ vymenúval ešte pred pár rokmi v rozhovore pre portál Lepšie Bývanie.

Zelené kráľovstvo zveľaďuje už dlhé roky a nahovoriť sa dal aj na bazén. „Odkedy ho máme, nechodíme na dovolenky. Mám tu all inclusive, len obslúžiť sa musím sám,“ hovorí Ivan Vojtek s tým, že bazénu sa síce bránil asi šesť rokov, no napokon sa manželke Márii, ktorá po ňom túžila, podvolil.

V tielku a pyžame

Bývanie v Malinove si tak umelec nevie vynachváliť a má aj svoj vlastný záhradný rituál. „Niet nad to vyjsť ráno len tak v trenkách, v tielku alebo ešte v pyžame, to je jedno... Vyjsť, odtrhnúť si papriku, zobrať dve, tri rajčiny, vytrhnúť si cibuľku a natrieť chlebík,“ prezradil, ako vyzerá jeho štart do každého dňa.

Keďže má doma svoj vlastný zelovoc, je zrejmé, že potraviny až tak často nenavštevuje. A pokiaľ áno, po zeleninu a ovocie do supermarketu asi Ivan ‚Tuli’ Vojtek nechodieva.