Spríjemnil si nimi majstrovstvá. Vďaka Šortyho receptu nemusíte už za švédskymi mäsovými guľôčkami cestovať

Dnes sú ikonou švédskej kuchyne a hitom jedálnych lístkov, no ich história siaha oveľa ďalej, ako by sa mohlo zdať. Obľúbené mäsové guľôčky známe aj ako köttbullar si získali srdcia gurmánov po celom svete a pre turistov sú neodmysliteľnou súčasťou návštevy severu. Málokto však tuší, že ich korene siahajú až do srdca niekdajšej Osmanskej ríše.

Podľa jednej z legiend si švédsky kráľ Karol XII. priniesol recept na túto pochúťku z Turecka. Mäsové guľôčky sa postupom času prispôsobili miestnym chutiam, na ich prípravu sa začalo používať hovädzie alebo bravčové mäso a odkedy sa na tanieri servírujú s brusnicovým džemom a zemiakovou kašou, stala sa z nich jedinečná delikatesa.

Za takýmto gurmánskym zážitkom však nemusíte cestovať ďaleko za hranice Slovenska. Köttbullar si totiž môžete pripraviť aj v pohodlí domova, čo si vyskúšal aj obľúbený moderátor Dušan Berky, ktorého fanúšikovia poznajú pod prezývkou Šorty.

„Majstrovstvá vo Švédsku nám síce hokejovo nevyšli podľa predstáv, no môžeme si ich spríjemniť aspoň na tanieri. Tradičné švédske jedlo je obľúbené aj u nás a zvládneme si ho pripraviť aj doma,“ uviedol Šorty pre magazín Dobré jedlo.

Švédske guľôčky podľa Šortyho