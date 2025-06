Chce byť mamou, nie len pacientkou. Lucia po úraze chrbtice bojuje o návrat k životu so svojimi dcérkami

Bol to bežný deň, keď sa Luciin život zmenil v priebehu niekoľkých sekúnd. Pošmykla sa a spadla. Moment, ktorý by mnohí prekonali za pár dní. V jej prípade však prišlo vážne poškodenie krčnej chrbtice – vyskočené rameno, poškodená miecha a ochrnutie pravej strany tela ju uväznili v tele, ktoré jej už neslúži. Lenže v hlave a v srdci zostala stále mamou, ktorá sa túži postarať o svoje dve milované dcérky.

Operácia, ktorá nepriniesla úľavu

Lucia má 35 rokov a je mamou dvoch predčasne narodených dcér. Ešte donedávna bola aktívna žena, ktorá zvládala bežné povinnosti. Dnes potrebuje pomoc pri činnostiach, ktoré sú pre väčšinu ľudí samozrejmosťou, a je odkázaná na opateru blízkych. „V ten večer sa mi zrútil celý svet,“ opisuje pre portál Donio žena, ktorá po štyroch rokoch hľadania riešení napokon podstúpila i operáciu.

Lekári jej do chrbtice implantovali dve titánové náhrady. Ani tento zákrok však nepriniesol očakávanú úľavu. Jej zdravotný stav sa, žiaľ, nezlepšil. Skôr naopak.

Dnes funguje len vďaka pomoci manžela, ktorý kvôli nej musí často prerušovať prácu. Pomáhajú aj rodičia a svokrovci. Ani pre nich to však nie je jednoduché. Sami totiž majú vážne zdravotné ťažkosti. „Bez pomoci rodičov, svokrovcov a manžela by som to nezvládla,“ priznáva Lucia, ktorá dúfa v ďalšiu liečbu.

Sen o liečbe, ktorá pomôže