Má pravidlo, ktoré neporuší. Andy Kraus a o 19 rokov mladšia Janka vedia, ako sa v manželstve neudupať

„Dúfam, že v role exmanžela predvediem lepší výkon,“ napísal vo svojej autobiografii Andy Kraus, keď sa zamýšľal nad ukončením svojho prvého manželstva. Rozvod je podľa neho smutná vec, ale nie tragédia. Už vyše šesť rokov spokojne žije so svojou druhou manželkou Jankou, ktorá je od neho o 19 rokov mladšia a robí pre ňu gesto, ktoré môže byť pre mnohých inšpiráciou.

Vychovaný džentlmen

V relácii NAOSTRO Andy Kraus priznal, že mu na dnešnej dobe vadí, že sa medzi ľuďmi vytráca galantnosť a hoci emancipovanosť obdivuje, niekedy mu je ľúto, že sa vytrácajú bežné interakcie ako otvorenie dverí pre dámu či odsunutie stoličky.

„Ja som bol vychovávaný starým otcom, ktorý bol síce bohém, ale mal v sebe aj to džentlmenstvo. Ja som s ním trávil veľa času a on ma k tomu viedol. Mám to v krvi. Ani sa nad tým nezamýšľam, keď žena vstane, automaticky jej posuniem stoličku,“ vysvetlil Kraus, ktorý má vraj šťastie, že má vedľa seba Janku, ktorá takéto gestá oceňuje.

Pravidlo piatej hodiny

„Ona nič nerieši, je veľmi spontánna a nič nie je problém,“ prezradil Andy Kraus, ktorý sa druhýkrát ženil v roku 2020 a ešte rok pred tým sa stal tretíkrát otcom. Manželstvo aj rodičovstvo si užíva ako nikdy predtým. „Situácia pri mojich dvoch deťoch bola taká, že v tom čase vrcholil Uragán, bol som strašne málo doma. V podstate od štvrtka do nedele moje deti nemali otca,“ povedal herec, ktorý si aj pre tieto bolestné spomienky dal jedno jasné pravidlo.