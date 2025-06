Kam odísť, keby prišlo na najhoršie? Toto je 12 najbezpečnejších krajín sveta so zásobami a dobrou polohou

Svetové konflikty neutíchajú, mier sa zdá byť v nedohľadne a s tým prichádza aj otázka, ktorú si ešte nedávno kládli len scenáristi sci-fi filmov - čo by sa stalo, ak by došlo k jadrovej vojne? Už len predstava tohto scenára je desivá, okrem obrovskej skazy, toxicity a zmien v klíme by totiž nastal aj veľký problém so zásobovaním potravinami. Hoci všetci dúfame, že ide len o teoretickú možnosť, poďme sa pozrieť na to, kde sú najbezpečnejšie miesta na planéte. Miesta, kde by sa dalo dýchať, žiť a kde by bolo čo jesť.

Najbezpečnejšie krajiny

Podľa newyorského spravodajského týždenníka Newsweek by v takom prípade zmeny v atmosfére, narušenie oceánskych prúdov a kolaps medzinárodného obchodu vyústili do potravinovej krízy. Výpočty zverejnené v odbornom časopise Nature Food, ktorý sa venuje výskumu potravinovej produkcie, navyše naznačujú, že by následný hlad mohol pripraviť o život viac než šesť miliárd ľudí.

„ Medzi krajiny, ktoré by podľa štúdie nezaznamenali žiaden úbytok populácie (v súvislosti s hladovaním, pozn. red.), patria Argentína, Brazília, Uruguaj, Paraguaj, Kostarika, Panama, Haiti, Austrália, Island a Omán. To je v rozpore s časťami sveta, v ktorých by sa v dôsledku hladovania umieralo, kam patrí Kanada, USA, väčšina Európy a Rusko, “ informuje Newsweek.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/h9images

Napriek tomu, že by bolo najlepšie, ak by sme sa podobnými témami vôbec nemuseli zaoberať, v súčasnej situácii je pochopiteľné, že mnohí ľudia o čosi intenzívnejšie premýšľajú o vlastnej bezpečnosti. Najčastejšie kladenou otázkou je kam sa ukryť, ak by vypukla tretia svetová vojna? Denník The Mirror US preto zostavil rebríček 12 krajín, ktoré by mohli patriť k najbezpečnejším útočiskám v prípade globálneho konfliktu.

12. Antarktída

Vzhľadom na odľahlú polohu na najjužnejšom cípe Zeme je málo pravdepodobné, že by mala Antarktída v prípade globálneho konfliktu strategický význam. Podľa tvorcov mapy by preto mala byť jedným z najbezpečnejších miest, kam sa ukryť. Problémom je samozrejme mráz, chýbajúca infraštruktúra a nedostatok potravín.

11. Island