Obrovský úspech pre Slovensko! Marián porazil takmer 200 mladých fyzikov a stal sa najlepším v Európe

Keď devätnásťročný Marián Kovaľ vstúpil do haly plnej najtalentovanejších mladých fyzikov z celej Európy, vedel, že to nebude ľahké. No to, čo nasledovalo, zmenilo dejiny slovenského školstva – a možno aj Mariánovu budúcnosť.

Na Európskej fyzikálnej olympiáde v bulharskej Sofii sa stal absolútnym víťazom. Porazil takmer 200 študentov z 39 krajín. Slovensko si tak po šiestich rokoch opäť pripísalo historický triumf.

Ako informujú Noviny.sk, Marián, študent bratislavského Gymnázia na Grösslingovej ulici, získal 40,3 bodu z 50 možných a v náročnej konkurencii zvíťazil v teoretickej aj praktickej časti. Olympiáda prebiehala od 13. do 17. júna a pozostávala z troch teoretických a dvoch experimentálnych úloh.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nivamneformalne/posts/1024531353185653?ref=embed_post

Ide o druhý absolútny triumf pre Slovensko v histórii tejto súťaže. Prvý dosiahol Jonáš Dujava z Prešova v roku 2019.

Podľa Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Marián preukázal výnimočné vedomosti. „Víťazstvo Mariána Kovaľa na Európskej fyzikálnej olympiáde je obrovským úspechom. Ukazuje, aký potenciál v sebe skrývajú naši mladí ľudia, keď majú príležitosť rozvíjať svoj talent v oblastiach ako fyzika, matematika či iné STEM odbory,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Dodal tiež, že „podpora prírodovedného a technického vzdelávania je kľúčová, ak chceme ako krajina napredovať a obstáť v inovatívnom a rýchlo sa meniacom svete“.

Slovenský tím bodoval naprieč celým rebríčkom