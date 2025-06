A bozkával ťa čávo, spýtala sa jej. Vanessa Šarköziová na svoju prvú pusu v živote nikdy nezabudne

Bola len tínedžerkou, keď sa to celé udialo – navyše pred zrakom jej vlastnej babky a celého štábu. Vanessa Šarköziová si v rozhovore pre Plus 7 dní zaspomínala na svoj prvý bozk v živote, ktorý dostala od dnes už známeho herca. Prezradila, o koho ide a podelila sa aj o reakciu jej starkej.

Prvá pusa v živote

Dcéra známych muzikantov z kapely Cigánski diabli sa v šoubiznise pohybuje prakticky odmalička a preto niet divu, že aj svoj prvý bozk dostala práve na pľaci. Celé sa to udialo, keď v 15 rokoch natáčala pre vtedajšiu RTVS seriál Tajné životy.

„Hneď prvý deň som sa bozkávala so svojím hereckým kolegom, bola to naša prvá scéna, mala som 15 rokov a bola to moja prvá pusa v živote,“ prezradila Vanessa s tým, že ju bozkával herec Dárius Koči, ktorý vtedy ešte nepatril k známym tváram tak, ako je tomu dnes.

‚A bozkával ťa čávo?‘

„Už síce hral na Novej scéne, ale bolo to pred mnohými rokmi,“ vysvetlila dcéra známych rodičov a dodala, že celá situácia bola komická, keďže tam s nimi sedela v tej chvíli aj jej babka.

„Spomínam na to, pretože to bolo veľmi smiešne. Mala som pätnásť, na natáčaní bola so mnou moja babka a keď sme dotočili, tak prišla za mnou a opýtala sa ma: ‚A bozkával ťa čávo?‘ A ja: ‚Však si tam stála.‘ ‚Ja som zavrela oči...’,“ opísala babkinu reakciu Vanessa, ktorá sa na celej situácii smeje ešte aj dnes.