Nestihla to do pôrodnice a dieťa sa jej narodilo v aute. Bizarné príbehy slávnych ľudí pri pôrodoch

Nie každý pôrod prebehne tak, ako si to plánujeme. Svoje o tom vedia aj tieto slávne ženy, ktoré deti na svet priviedli v bizarných podmienkach. Niektoré to napríklad do nemocnice nestihli, iné zase mali pri pôrode zvláštne požiadavky. A historky by mohli rozprávať aj ich partneri, ktorí si pri narodení potomkov tiež užili svoje.

4. Blake Lively

Slávna herečka síce rodila v nemocnici, ale jej cesta tam nebola ani zďaleka jednoduchá. Hoci mala každé dve minúty kontrakcie, do pôrodnice si to musela sama odšoférovať, zatiaľ čo jej manžel sedel vedľa nej. Blake Lively nikdy neprezradila, prečo jej partner Ryan Reynolds vtedy nemohol šoférovať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa pred jazdou potúžil alkoholom.

3. Matthew McConaughey

Keď manželka amerického herca 14 hodín na svet privádzala ich syna Levi Alvesa, musel jej vraj spievať a hrať ako dídžej. Potom s ňou ešte aj tancoval a snažil sa jej pôrod spríjemniť. „Bola to šou. Nebol to obyčajný pôrod. Bolo to ako 14 hodín na pľaci či na javisku. Ale potom sa zrazu zhoršili ozvy bábätka a lekár povedal, že je potrebný akútny cisársky rez. A tak nakoniec prišlo naše dieťa na svet,“ prezradil umelec v šou Jimmyho Fallona.

2. Mariah Carey

Nick Cannon, s ktorým má popová diva dvojčatá, v jednom z rozhovorov uviedol, že speváčka mala pri ich pôrode zvláštnu požiadavku.