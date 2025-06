Poďme si urobiť selfie, než odídeš! Originálne nápady, pomocou ktorých vyženiete vtierky z vášho domu

Iste to už niekedy zažil každý z vás. Tešíte sa na hostí, prežili ste s nimi krásny večer a už vám pomaly padajú viečka, no oni nie a nie odísť. Niektorí ľudia jednoducho nemajú mieru a kým im to nedáte jasne najavo, nikdy si to neuvedomia. Ak sa chcete zachrániť, musíte byť nekompromisný. Dá sa to však urobiť aj tak, aby si dotyční vôbec nevšimli, že vám už lezú na nervy. Ako na to? S výbornými tipmi sa podelila na portáli Quora Samantha a túto tému vtipne rozobrali aj ľudia na Reditte.

Štyri tipy od Samanthy

1. Najlepším spôsobom, ako takýmto situáciám predísť, je plánovanie vopred. Jednoducho si na návštevu stanovte časový rámec a vopred ju o tom informujte.

2. Použite neverbálnu komunikáciu. Môžete začať spratávať zo stola a umývať riady, prípadne sa s návštevou nenápadne presúvať k východu. Tieto jemné signály väčšinu ľudí privedú k uvedomeniu, že je čas ísť. Ak to s vašimi hosťami nehne, môžete im ešte ponúknuť kapurkovú.

3. Pokiaľ nezaberie ani to, nezostáva vám nič iné, než jasne vyjadriť, čo práve potrebujete. Oceňte spoločne strávený čas a vyjavte, že už ste unavení a chceli by ste už večer ukončiť. Za úprimnú žiadosť sa na vás nik hnevať nebude. Napokon vždy môžete návšteve priateľsky navrhnúť, že si spoločné posedenie čoskoro zopakujete.

4. Ak návšteva nereaguje ani na jasnú žiadosť a žiadne z predchádzajúcich náznakov, nezostáva vám iné, než byť rázni. „Keď niekto jednoducho nechce odísť, podídem k nemu a s priateľským tónom dotyčnému poviem: ‚Obávam sa, že teraz ťa musím vykopnúť.‘ Odprevadím ho k dverám, otvorím mu ich a rozlúčim sa. Ak dotyčný stále niečo rozpráva, pred dverami ho objímem, vrátim sa dnu a začnem dvere pomaly zatvárať,“ opísala Samantha presný postup, ktorý jej vraj vždy dobre zafungoval.

Vtipné nápady ľudí na Reditte