Existuje osem typov kolegov, s ktorými sa vychádza ťažko. Expertka radí, ako sa dá pracovať s každým

Konflikty na pracovisku sú nevyhnutné, ale existujú vraj spôsoby, ako aj tie najnáročnejšie pracovné vzťahy premeniť na lepšie. Amy Gallová, expertka z Harvardu a autorka knihy Getting Along: How to Work with Anyone (Even Difficult People) (Ako pracovať s kýmkoľvek – aj s náročnými ľuďmi), prezradila, ako jednoducho pracovať s niekým, kto vás v robote vytáča.

Osem náročných kolegov

„Keď vnímame konflikt – napríklad otvoríme drzý e-mail od kolegu alebo si všimneme, že šéf prevracia očami po našej poznámke – náš mozog reaguje, akoby sme boli v skutočnom ohrození. Prepneme sa do režimu ‚útek, boj alebo zamrznutie‘, ktorý odborníci nazývajú únos amygdaly. Tento sebaochranný mechanizmus môže spôsobiť, že reagujeme prehnane, zbytočne premýšľame alebo si vytvárame príbehy, ktoré nemusia byť pravdivé. Jednoducho povedané, nemyslíme jasne,“ vysvetlila pre Forbes India Gallová.

Expertka odkazuje na výskumy, ktoré dokazujú, že tímy zložené z priateľov dosahujú lepšie výsledky, ľudia so svojimi podporujúcimi kolegami hlásia nižšiu mieru stresu a blízke vzťahy so spolupracovníkmi podporujú zdieľanie informácií a nápadov, sebavedomie aj učenie. Nie na každom pracovisku to tak je a popri svojom výskume Gallová identifikovala osem rôznych archetypov, s ktorými sa v práci ťažko vychádza.

Nesebavedomý šéf. Často stráca sebadôveru a preto mikromanažuje. Príliš sa stará o to, čo si o ňom myslia ostatní, a má problém prijímať a dodržiavať rozhodnutia. Pesimista. Títo kolegovia očakávajú to najhoršie, málokedy povedia niečo pozitívne a často kritizujú. Obeť. Cíti, že sú všetci proti nemu. Neprijíma zodpovednosť a na konštruktívnu kritiku reaguje výhovorkami. Pasívno-agresívny kolega. Nehovorí otvorene, čo si myslí, ale prejavuje nesúhlas nepriamymi spôsobmi. Navonok súhlasí, no v skutočnosti odoláva. Mudrlant. Myslí si, že je najchytrejší v miestnosti. Prerušuje ostatných a dominuje diskusiám, aj keď sa mýli. Trýzniteľ. Skúsenejší človek, ktorý si musel všetko vybojovať a teraz sa správa nadradene. Verí, že keď on trpel, ostatní by mali tiež. Bigotný kolega. Hovorí nevhodné poznámky, ktoré môžu byť sexistické, rasistické alebo inak urážlivé, hoci si to možno ani neuvedomuje. Politický manipulátor. Snaží sa kariérne postúpiť bez ohľadu na následky. Berie si zásluhy za tímovú prácu, niekedy aj klame.

Ak ste si po prečítaní tohto zoznamu hneď predstavili niektorého svojho kolegu a pocítili podráždenie, Gallová radí premeniť tento pocit na zvedavosť.

Vlastné predsudky

„Nie vždy budeme mať rovnaký názor a to je pre nás nepríjemné a potom si začneme v hlave vytvárať príbehy o tom, že ten druhý je zlý a my sme dobrí, alebo že on sa mýli a my máme pravdu. A ten príbeh nás vedie k presvedčeniu, že s tým druhým sa nedá pracovať,“ uviedla pre ABC News príklad, ktorý je podľa nej bežnou chybou, ktorú robíme všetci. Ak si myslíme, že len my vidíme veci jasne a ostatní sa mýlia, ide o tzv. naivný realizmus. Najdôležitejšie je podľa nej uvedomovať si vlastné predsudky.