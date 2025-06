Jéj, ty máš fľaky ako dalmatínec! Šesť žien sa rozhodlo viac nemaľovať a takéto reakcie museli znášať

„Porušovanie noriem vždy prinášalo riziko,“ poznamenala pred časom pre Deník N americká novinárka Rae Nudsonová, autorka knihy o mejkape a jeho úlohe a sile v spoločnosti. Nudson zároveň spomenula nie tak dávnu premenu Pamely Anderson a ocenila, že sa slávna herečka nezľakla tlaku hviezdneho prostredia na perfektnú vizáž.

Najväčší tlak na nosenie mejkapu podľa Nudsonovej môžu pociťovať práve ženy, ktoré sú denne na očiach verejnosti, a tie, ktoré robia prácu spoločnosťou vnímanú ako „ženskú“ – napríklad letušky. Normy a ideály krásy sa však stále vyvíjajú a menia a čoraz viac žien dnes sympatizuje s návratom k prirodzenosti. Redaktorka Nka sa s niektorými z nich rozprávala a zistila niečo, čo by ste nečakali.

Barbora: Prečo by som sa mala premaľovávať, keď vyzerám takto?

Barbora kedysi používala mejkap denne. Potom sa jej narodili deti a ona si v zhone nestihla ani všimnúť, že obľúbenú tubičku už nevzala nejaký čas vôbec do rúk. Jednoducho nestíhala. Z náhodnej situácie sa však časom stala vedomá voľba a aj keď s odrastajúcimi deťmi začala mať na seba času viac, k líčeniu sa už nevrátila.

„Asi dvakrát som mala akýsi záchvat a nakúpila som si dekoratívnu kozmetiku. Zrazu som sa však necítila vôbec dobre, keď som sa namaľovala. Zdalo sa mi to zvláštne neprirodzené a nedokázala som si vysvetliť, prečo by som sa mala ‚premaľovávať‘, keď v skutočnosti vyzerám takto. Riasy síce kratšie a svetlé, obočie skôr redšie, pleť často fľakatá, ale tak mi to bolo dané. A prečo by mali byť kratšie svetlé riasy horšie ako dlhé tmavé? Sú jednoducho len iné,“ hovorí žena, ktorá sa chce pri prirodzenej vizáži sebavedomo prezentovať aj svojim dnes už piatim deťom.

Vera: Tak mám fľaky, no a čo!

Vo Verinom prípade to bolo inak. Štyridsaťdvaročná brunetka zvykla mejkapom maskovať nedokonalú pleť plnú boľavých vyrážok, po ktorých neskôr zostali pigmentové škvrny. Hanbila sa tak ukazovať na verejnosti. Časom však pochopila, že prekážky má len v sebe samej.