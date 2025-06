Slovensko je bylinkový raj. Expertka na divoké rastliny v lete odporúča najmä túto prírodnú superpotravinu

Je expertkou na bylinky a Slovákov prírodnými receptmi teší aj na sociálnych sieťach. Diana Mozoláková s divokými rastlinkami vyrastala, a tak nečudo, že s nimi dnes narába sebavedomo a nebojí sa ani experimentov. K jej najobľúbenejším patrí dobre známa divoká rastlina, na ktorú natrafíte v tomto ročnom období takmer všade. S výluhom z nej si Diana oplachuje vlasy, z listov varí chutnú polievku a jej ďalšiu časť považuje doslova za zlatý grál divokej stravy.

Bylinky vníma ako našich malých pomocníkov, ich silu a využitie objavuje odmalička, a tak ich časom celkom prirodzene zaradila do svojho jedálnička. „Až keď som ich naplno zaradila do stravy, spojili sa mi všetky dieliky a ich potenciál som začala využívať naplno,“ priznáva v rozhovore pre portál iStream žena, ktorá spočiatku neverila, že by divoká strava mohla ľudí tak zaujímať. Opak sa však stal realitou a záujemcovia sa k nej po rady začali vracať.

Slovensko je raj

Slovensko považuje za bylinkový raj. „Máme tu ozajstnú hojnosť,“ hovorí influencerka, ktorá na Instagrame sleduje už 113-tisíc priaznivcov. K jej najobľúbenejším divokým rastlinkám pritom patrí všetkým dobre známa a ľahko dostupná žihľava. Obsahuje totiž 6-krát viac vitamínu C ako citrón, množstvo železa a navyše i prečisťuje krv.

Zlatom pre naše trávenie je zasa obyčajná púpava, ktorá je i dobrým zdrojom vitamínu A, a svojimi účinkami prekvapí aj kozonoha hostcová. Tá sa zasa vyskytuje často ako burina priamo v záhradách. „Chutí ako petržlen, upravuje hladinu kyseliny močovej v krvi a pomáha aj pri DNE,“ vymenúva Mozoláková.

Pri výpočte byliniek s najvýznamnejšími účinkami na naše zdravie nesmieme zabudnúť ani na medvedí cesnak, ktorý je zasa odjakživa považovaný za silné prírodné antibiotikum. Na ten si však budeme musieť počkať do ďalšej jari.

