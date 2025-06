Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

„Ži svoj život tak, aby si vedela, kam smeruje,“ povedal v jednom z posledných telefonátov svojej dcére. Robo Beňo bol známy markizák, obľúbený moderátor a politik, ktorý zomrel náhle, keď mal iba 54 rokov. Aj keď sa mohlo zdať, že na prvom mieste mal prácu, nebolo to tak. Najdôležitejšie preňho boli jeho tri deti, pre ktoré bol ochotný urobiť všetko. Rovnako sa vraj správal aj vo vzťahoch so svojimi štyrmi osudovými partnerkami, medzi ktoré patrila aj Ivana Christová. Tá priznala, že Robo bol prvý muž, ktorý ju miloval pre to, aká je.

Euforický čas

Róbert Beňo spoznal Zuzku ešte na gymnáziu, kde sa do seba zaľúbili a po skončení školy sa aj zobrali, „Bolo to v 1981 roku. V 1982 sa nám narodila Lucka. Žili sme taký normálny život ako všetci ostatní,“ hovorila v rozhovore pre Šarm Zuzka, ktorá si na Robovi vážila najmä jeho optimistický a veľkorysý prístup k životu. Mal vraj v sebe nekonečnú energiu a zápal, ktorým vedel strhnúť celú triedu a okrem iného bol veľký bavič.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222059054815318&set=a.4454681935071

„Milovali sme ho všetci. Veľmi dlho sa hlásil na školu, na VŠMU, snažil sa o to sedem rokov! Bol synom disidenta, nebolo to pre neho jednoduché. Keď sa tam nakoniec dostal, bola to veľká oslava a veľká radosť. Naša Lucka už vtedy išla do prvej triedy na základnej škole. Zažila som s ním euforický čas,“ spomínala Zuzana, ktorá bola Beňovou jedinou manželkou a nakoniec sa aj rozviedli.

Hoci mal neskôr vážny vzťah s maskérkou Zuzanou Wittgruberovou, s ktorou mal syna Maxima, na svoju prvorodenú dcéru Luciu nikdy nezabudol a mali pekný vzťah. „Mamina mi vždy hovorila, máš iba jedného tatina, nech sa stane, čo sa stane. Aj ty si jeho a na tom sa nič nemení,“ vravela pre Šarm Lucka, ktorej otec podal pomocnú ruku aj v dospelosti, keď sa stala obeťou strašného útoku.

Takmer prišiel o dcéru

Počas jedného stretnutia v pražskom dome sa Lucia stretla so svojím bývalým partnerom, s ktorými sa mali doriešiť ešte nejaké veci. On ju však začal bodať nožom a zasadil jej vyše 40 rán. „Keď videl, že Lucia napriek všetkému žije, povedal jej – tak to dokončíme inak, miláčik,“ opisoval pre médiá desivú udalosť samotný Robo Beňo, ktorý mal strach, že jeho dcéra neprežije.