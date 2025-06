Veľmi chutili, ale organizmus povedal dosť. Známe osobnosti, ktoré mali slabosť pre cigarety a zabojovali

Cigaretka na dva ťahy, krátka silná ako život, spieva Richard Müller. Viacero známych osobností veľmi dobre vie, o čom spevák v legendárnej pesničke hovoril. Majú totiž slabosť pre cigarety. Niektoré z nich už fajčiť nadobro prestali, a iné sa zase o to stále snažia. Píše o nich ELLE.

5. Dakota Johnson

Neslávne známa fotka z toalety na Met Gala v roku 2017 potvrdila, že Dakota Johnson si tu a tam rada zapáli cigaretku. Videli ju aj pri fajčení počas natáčania filmu Materialisti, hoci si myslíme, že to bola súčasť jej role a nielen cigareta, ktorú si medzi zábermi zapálila.

4. Emma Chamberlain

Americká modelka a podnikateľka v epizóde svojho podcastu Anything Goes prezradila, že posledných päť rokov bojuje so závislosťou od nikotínu, ktorá je dôsledkom vapovania. Internetová celebrita otvorene hovorila o pôvode svojej závislosti a povedala, že k vapovaniu sa dostala už v 17 rokoch, keď sa po presťahovaní z domova do Los Angeles trápila s osamelosťou. Tiež sa podelila o to, že sa snaží zbaviť tohto zlozvyku po tom, čo zažila obrovskú úzkosť kvôli svojmu zdraviu.

3. Jenna Ortega

Mladá herečka je u nás známa najmä zo seriálu Wednesday. Počas natáčania filmového hitu hitu Beetlejuice 2 ju videli, ako poťahuje z cigarety. Niektorí fanúšikovia to kritizovali ako zlý príklad pre mladých, ktorí ju uznávajú. Iní hovorili, že ako dospelá si môže robiť, čo chce. Jennina mama sa ako zdravotná sestra pridala na stranu kritikov a vyzdvihla neblahé účinky fajčenia.