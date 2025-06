Lásku našla na mieste, kde to nečakala. Jozef uveril v Renátu Názlerovú skôr, ako to dokázala sama

Ako dievča si nikdy nepripadala jemná ani nežná. Skôr ako do ružových šiat patrila do dielne, kde s otcom rozoberala poľovnícke zbrane. Bola iná. Chalanský typ, ktorý sa vedel dobre biť a ešte lepšie strieľať. Dnes sa tomu smeje, no kým si k tomu dovolila pridať aj „ženskosť“, prešla dlhú cestu.

Renátu Názlerovú dnes poznáme ako moderátorku, herečku, spisovateľku, mediátorku, ženu, ktorú milujú tisíce divákov. A ešte viac žien, ktoré v nej spoznali samé seba. Niekdajšia hviezda Súdnej siene inšpiruje nielen v médiách, ale aj v súkromí. S humorom rozpráva o svojej nadváhe, s pokojom odpovedá na nepríjemné komentáre a so zvláštnou nehou hovorí o svojom Jozefovi, ktorý ju miluje presne takú, aká je – už viac ako tri desaťročia. No než našla lásku, musela najskôr nájsť samu seba.

Narodila sa drobná

Pri narodení bola podvyživená, a tak sa jej mama snažila, aby nabrala sily. A podarilo sa. „Mamina robila všetko pre to, aby ma vystužila, vypapala, a tak mi dala dobré základy,“ spomínala pre Plusku.

Dnes s humorom hovorí, že jednoducho nebola predurčená na miery 90-60-90 a s nadváhou žije od svojich deviatich mesiacov. Genetike sa totiž neuteká. „Keď máte veľkú tmavookú a tmavovlasú mamu a veľkého tmavovlasého a tmavookého otca, nemôže z toho vyjsť krehká modrooká blondína,“ smiala sa kedysi pre Postoj.

Chalanský typ v dievčenskom tele

Ako dieťa bola medzi chlapcami obľúbená, a najmä preto, že sa vedela dobre biť. Bola „jedna z nich“. Skôr než pred zrkadlom sa cítila prirodzene na strelnici. „Odmalička mám vzťah k zbraniam. Dodnes vlastním zbrojný preukaz a aj zbraň,“ povedala otvorene pre Plusku. Jej detským snom bolo stať sa vojačkou. Spolu s otcom, ktorý bol poľovník, rozoberali zbrane, čistili ich a súťažili v streľbe.

„Časom som zistila, že toto povolanie nie je až také dobrodružné, ako som si predstavovala, tak potom som mala už len jedno v zálohe – písať,“ dodala s úsmevom

Na obrazovku sa necítila – a ani nemyslela, že by tam mohla patriť. „Nebola som taká pekná ako moje spolužiačky. Bola som skôr chalanský typ a nie taká „pipina“, ktorá sa bude vytŕčať pred kamerami. Do televízie nech idú pekné a my múdre pôjdeme do rádia,“ zasmiala sa. No život to napokon zariadil inak.

A hoci sa do televízie dostala ako „žena s kilami navyše a neštandardným hlasom“, diváci si ju zamilovali. „Prišla som vo veku, ale aj v hmotnostnej kategórii, ktorá nie je celkom štandardná pre naše televízie," priznala so svojím typickým nadhľadom.

Nemiestne útoky a osudový muž