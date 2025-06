Kráčal k autu, keď náhle skolaboval. Život 59-ročného muža zachránili okoloidúci hrdinovia

Vrátili ho späť do života ešte skôr, ako prišli záchranári.

Po skončení podvečerného stretnutia v kultúrnom dome sa 59-ročný muž vybral k svojmu autu. O pár krokov ďalej však jeho telo zlyhalo a bezvládne sa zrútil k zemi. Nedýchal a nemal pulz. Mohlo to byť posledných pár minút jeho života – no nebol na to sám.

Štvorica hrdinov

Práve v tom čase sa v blízkosti Kostolnej ulice v obci Málinec akoby zázrakom nachádzali aj Roman, Oliver, Ján a Marek, štvorčlenná hliadka, ktorá tam plnila služobné úlohy. Ich rýchla reakcia a tímová súhra sa postarali o to najcennejšie.

„Jeden z policajtov začal okamžite s vonkajšou masážou srdca, kým ďalší telefonicky vyrozumel operačné stredisko rýchlej zdravotnej služby o potrebe vyslať na miesto záchranku, pričom zotrval v telefonickom kontakte s operátorom tiesňovej linky a informoval ho o stave resuscitovanej osoby,“ opísali dramatické momenty banskobystrickí policajti.

Rýchla a kvalitná pomoc

Na ulici sa medzičasom zhromaždili ľudia, pričom niekto z nich policajtov upozornil, že na obecnom úrade je defibrilátor. „Po treťom výboji mužove srdce naskočilo a začal dýchať,“ dodali policajti, ktorým v tom čase asistoval už aj kolega hasič.

Krátko nato dorazili záchranári, ktorí 59-ročného muža prevzali. Na mieste zároveň vyjadrili uznanie. Podľa ich slov to bola rýchla a kvalitná prvá pomoc, ktorá zachránila život.