Zavolá Madonna svojmu bratrancovi do Vatikánu? Pápež Lev XIV. má medzi príbuznými najväčšie hviezdy

Robert Francis Prevost je ako pápež Lev XIV. celebritou sám o sebe, no ako uviedol magazín People, medzi svojimi príbuznými má ešte väčšie hviezdy. Nikto by netipoval, že súčasný pápež pochádza z rovnakého rodostromu ako Madonna, Justin Bieber či Angelina Jolie.

Všetky cesty vedú do Kanady

Pápež Lev XIV. sa do dejín zapísal ako prvá hlava katolíckej cirkvi narodená v USA. Narodil sa v Chicagu a má kreolské korene od predkov z New Orleans. Denník The New York Times po zvolení nového pápeža vystopoval jeho rodovú líniu a zistil, že príbuzných má v Taliansku, Španielsku a Francúzsku – niektorí z nich sa v 50. rokoch 17. storočia presťahovali do Quebecu.

Genealógovia zo známej relácie „Finding Your Roots“ (Nájdi svoje korene) sa dostali až k Louisovi Boucherovi de Grandpremu, jednému z jeho vzdialených kanadských príbuzných, ktorý žil zhruba pred 400 rokmi. Práve vďaka tomuto predkovi je pápež Lev XIV. vzdialene príbuzný s Justinom Bieberom, Madonnou, Angelinou Jolie, Hillary Clinton, bývalým kanadským premiérom Justinom Trudeaum aj zosnulý spisovateľom Jackom Keroucaom.

Rebelka a pápež

Po odhalení pápežovho rodokmeňa sa speváčka Madonna podelila o svoje vzrušenie na sociálnych sieťach. „Silvio! Sme príbuzní s pápežom!“ odkázala svojmu otcovi nadšene. Hoci Robert Francis Prevost a Madonna pochádzajú z jednej rodovej línie, ich životy nemôžu vyzerať odlišnejšie.

Foto: Instagram - @madonna

Zatiaľ čo Robert sa stal hlavou katolíckej cirkvi, speváčku, ktorá vo svojich klipoch tancovala pod horiacimi krížmi, vraj trikrát exkomunikovali. „Už je to niekoľko desaťročí od mojej poslednej spovede. Bolo by možné sa niekedy stretnúť a porozprávať o dôležitých záležitostiach?“ odkázala ešte bývalému pápežovi Františkovi. Fanúšikovia sa teraz smejú, že by sa mala ozvať svojmu bratrancovi z deviateho kolena a vyriešiť to.

Experti uznávajú, že v tomto prípade ide o veľmi vzdialených príbuzných, ktorí medzi sebou nemajú žiaden kontakt, no pre genealógov ide o zaujímavý fakt, resp. skôr kuriozitu – fascinujúce zistenie, že aj v dnešnom svete môžu divoko rozvetvené rodokmene spájať medzi sebou rôzne postavy verejného života.