V najťažšom období ju podržali deti. Mama 12 detí ukazuje, že veľká rodina je obrovským darom

V ich dome nikdy nie je úplné ticho. Vždy sa niekto smeje, volá, pýta si chlieb s maslom alebo sa práve háda, kto pôjde prvý do sprchy. Satu Nordlingová Gonzalezová žije v Haninge, južne od Štokholmu, so svojím manželom Andreasom a ich dvanástimi deťmi. A hoci to môže na prvý pohľad znieť ako chaos, jej život je prekvapivo usporiadaný.

Rodičovstvo ako najdôležitejšia práca

Každé ráno začína skôr než väčšina ľudí vôbec otvorí oči. Pripraviť raňajky pre dvanásť detí – od bábätka až po tínedžerov – nie je malá vec. Medzi jogurtmi, chlebmi a čistením zubov sa Satu snaží, aby sa každý jej potomok cítil vypočutý. A keď sa najmladší syn rozhodne obliecť si ponožky na ruky, nerozčuľuje sa. So smiechom tvrdí, že je to u nich súčasť normy.

„Ľudia vás budú súdiť, nech robíte čokoľvek. Byť mamou všetkých týchto úplne úžasných detí bol môj najväčší životný sen a ďakujem svojmu manželovi, že mi ho umožnil splniť. Som vďačná,“ cituje portál Maminka.cz ženu, ktorá každodenné radosti a výzvy zdieľa aj na sociálnych sieťach. Jej život sleduje už viac ako pol milióna ľudí.

Rodičovstvo považuje za najdôležitejšiu prácu, aj keď, ako sama dodáva, nie každý deň je ľahký. Sú dni, kedy sa cíti na pokraji síl. Ale potom príde večer, niekto ju objíme a povie: „Mami, dnes to bolo fajn.“ A to jej stačí.