Priprav sa, že veľakrát zlyháš, radí Juraj Loj kolegovi. Herec dobre vie, aké je byť čerstvým otcom

Životom spoločne plávajú už približne dve dekády a okrem toho, že sú stále žiadaní ako herci, stali sa aj rodičmi troch detí, o ktoré sa s láskou starajú. Reč je o Zuzane Kanócz a Jurajovi Lojovi, pre ktorých sú syn Lucas a dcéry Izabela a Leyla najväčším darom i požehnaním. Občas im však obom dajú aj poriadne zabrať. Obľúbený herec teraz v relácii Iba medzi nami portálu Refresher priznal, ako k svojim trom miláčikom pristupuje a na čo sa podľa neho musí pripraviť každý budúci otecko. Partnerom v diskusii mu bol kolega Jakub Jablonský, ktorý tak dostal hneď niekoľko dobrých rád.

Treba byť pripravený na zlyhania

Deti sú pre Juraja najväčším darom, no aj keď sa im od začiatku snaží dať zo seba čo najviac, nie vždy v skutočnosti vie, čo je pre ne najlepšie a ako sa má v nových situáciách zachovať. Niečo sa však už za tie roky predsa len naučil a svoje postrehy teraz posunul mladšiemu kolegovi. S prvým by určite bez váhania súhlasilo mnoho rodičov.

„Deťom treba venovať čas. Buď pripravený, že veľakrát zlyháš. Dieťa je pripravené, ale rodič nie je pripravený na zlyhania,“ povedal Juraj a Jakubovi Jablonskému rovno predostrel i ďalší rokmi overený postreh.

„Budeš kopírovať svojho tatka, mamu a budeš to robiť vedome. Budeš si hovoriť, že presne si pamätám, že takto to robil môj tatko. Ale niekedy sa to inak nedá,“ uviedol s úsmevom umelec, podľa ktorého treba do tretice rátať aj s ďalším javom.

Čo platilo kedysi, dnes vôbec nefunguje