Keď si chcel brať inú, sadla mu do lona. Eva Máziková zbalila Petra na jeho vlastných zásnubách

„Mám jedného tigra v posteli, jaguára v garáži, norku na tele a jedného starého capa, čo to platí,“ smeje sa Eva Máziková a len týmto jedným bonmotom vystihne, prečo ju milujú celé generácie. Speváčka s nezameniteľným šarmom, ostrým jazykom a zmyslom pre humor nemá problém priznať, že ako dieťa hrýzla kamarátov, neskôr ohurovala mužov, odmietala hudobné legendy a nakoniec si zobrala Nemca, ktorého jej osud doslova posadil do lona. A hoci ju štát pred rokmi „predal“ za 21-tisíc mariek, dnes by ju vymenil len blázon. Príbeh Evy Mázikovej je ako ona sama – nespútaný, úprimný a poriadne zábavný

Pohrýzla do brucha

Volali ju „divoká Majzňa“ a medzi svojimi historkami má tisíc dôvodov, prečo si vyslúžila takú prezývku. Už od malička si Eva Máziková vedela presadiť svoje. Ako spomínala pre Nový Čas pre ženy, v kaderníctve sa dokázala tak zaťať, že jej nikto neudržal hlavu rovnako a tak jej rodičia museli zapletať vrkoče ešte veľmi dlho a na jej divokosť doplatil aj kamarát Slavo, ktorého pohrýzla do brucha, lebo jej odmietol dať loptu.

Možno práve svojou divokosťou dokázala úspešná speváčka pomotať hlavu nejednému mužovi – napríklad hokejistovi Václavovi Nedomanskému, ale aj jej prvej láske zo sídliska Karolovi Duchoňovi. Keď vraj prišiel do miestnosti, baby padali a ona bola preňho obrovskou múzou. „Naši chceli, aby sme sa zobrali,“ opakuje Eva Máziková, ktorá v rozhovore so Zuzkou Vačkovou prezradila, že Duchoň chcel od nej viac ako to cítila ona.

Dobrý kamoš, zlý milenec

„My sme boli naozaj najlepší kamoši od detstva a potom, ani neviem, kde to bolo, mi povedal – Eva, už by sme si mohli aj „hm-hm“,“ citovala slová Karola Duchoňa, ktorý dával Eve sexuálne návrhy. „Ty čo si sa zbláznil? Veď sme kamoši! To pre mňa neexistuje!“ argumentovala speváčka, ktorá mu dala jasný dôvod.