Keď sa pohádali, urazený spal v aute. Juraj Kemka sa snaží dodržať sľub, ktorý dal Adriane počas Let's Dance

„Neviem spať v aute,“ smeje sa Juraj Kemka počas rozhovoru v podcaste Bekimovo horúce kreslo a spomenie si na to, ako sa raz urazený po hádke s manželkou odpratal na jeho zadné sedadlo. Známy herec a ítečkárka Adriana sa do seba zapozerali pred 17 rokmi na maškarnom bále v divadle po tom, ako sa ona prezliekla za slávnu hereckú ikonu Marilyn Monroe a on bol obalený v toaletnom papieri ako múmia.

A hoci Juraj musel o svoju "Marylin" zabojovať, odvtedy tvoria harmonický pár. Z času na čas si síce herec podľa svojich slov zdriemne radšej v záhrade, napriek tomu má s Adrianou výnimočný vzťah. Dôkazom jeho lásky k manželke je aj sľub, ktorý jej Juraj dal počas účinkovania v šou Let's Dance a ktorý sa snaží dodržať.

Nemohol tam byť

Juraj Kemka nemal spočiatku vôbec herecké ambície, kvôli rodičom išiel študovať na gymnázium, a divadlo tak prišlo podľa jeho slov hrozne neskoro. „Vo štvrtom ročníku na gymnáziu, keď sa študenti rozhodujú, kam ďalej, mi hlavou prebehla myšlienka skúsiť herectvo, ale keď som videl štatistiky uchádzačov a prijatých, radšej som prestal snívať. Takže moja túžba ísť študovať na VŠMÚ bola veľmi mladá a hneď v zárodku som ju vymazal z hlavy,“ prezradil v rozhovore pre Turčiansku záhradku Juraj, ktorý sa nakoniec prihlásil na žilinskú Vysokú školu dopravy a spojov.

„Za tri mesiace som ale pochopil, že tu nemôžem byť a išiel som nakoniec na tie talentové skúšky,“ spomínal. Dostal sa tak do ročníka s Robom Jakabom, Mariánom Miezgom, Lukášom Latinákom a Vladom Kobielskym. So spolužiakmi vytvorili nerozlučnú partiu a práve jeden z nich mohol nechtiac aj za to, ako Juraj vyzeral pri osudovom stretnutí so svojou budúcou manželkou.

Robila ‚caviky‘

Na maškarný bál do Divadla Astorka totiž zavítal v kostýme múmie. „Viem, že ma Robo Jakab obaľoval do toaletného papiera a o pol noci som mal už ten toaletný papier poodpadávaný a zrazu prišla Marilyn,“ smial sa pri spomienke na to, ako sa zoznámil s Adrianou.

„Rozprávali sme sa až do rána. Keď som si vypýtal telefónne číslo, robila veľké ‚caviky‘. Ani mi ho nedala,“ vravel pre Plus Jeden Deň. Jeho záujem bol však veľký, a tak sa nechcel a ani nemienil vzdať. Vraj od prvej chvíle vedel, že to nemôže skončiť inak ako sobášom.

Urazený