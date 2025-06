Keď záhadne ochrnula na Cypre, dávali jej dva mesiace. Miška po 10 rokoch ukázala, aká silná je jej vôľa

Túžila vidieť New York, preto v roku 2015 odišla za zárobkom na Cyprus. Po troch týždňoch sa jej však od základov zmenil život. Z doteraz neznámych príčin ochrnula od krku dolu a stala sa z nej ležiaca pacientka, ktorá bola odkázaná na dýchací prístroj. Aj keď jej lekári nedávali príliš veľké šance na život, Miška postupne rúcala jednu lekársku prognózu za druhou.

Dnes, takmer o desať rokov neskôr, Miška Kevélyová z Veľkého Kýra plánuje výročie prežitia osláviť. Na mieste, ktoré by čakal len málokto.

Bolesti a kolaps

„V hlave som mala len spoznávanie sveta a učenie sa nových jazykov. Moje plány sa však rozplynuli, keď som 17. júna 2015 ochrnula od krku dolu,“ spomína Michaela pre týždenník Život. Všetko sa pritom začalo nevinne – bolesťou krčnej chrbtice.

Myslela si, že za to môže klimatizácia na pracovisku. Po návšteve lekára dostala injekciu, no už cestou domov cítila, že niečo nie je v poriadku. Oťažela jej pravá ruka aj noha. Hoci ešte dúfala, že to ráno prejde, ešte v ten večer skolabovala. V nemocnici ju museli intubovať, pretože zlyhali jej pľúca. Pocit bezmocnosti, ktorý v tom momente cítila, by nepriala ani najväčšiemu nepriateľovi.

Diagnóza? Ischémia miechy pri stavcoch C1 a C2 – v preklade infarkt miechy. Raritné ochorenie, ktoré ju zo dňa na deň úplne znehybnilo. Dnes, s odstupom času, priznáva, že slovenskí lekári jej šance veľmi nedávali. „Z rozprávania mojich rodičov som sa neskôr dozvedela, že mi dávali tak dva mesiace života. Ja som to, našťastie, nevedela, takže mi to neovplyvnilo psychiku,“ priznáva dnes.

Prvý malý zázrak