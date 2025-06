Otec mu nikdy nevyčítal, že je tučný. Syn Arnolda Schwarzeneggera sa postaral o neskutočnú premenu

Od detstva mal problémy s nadváhou a ako syn muža, ktorý sa stal tvárou kulturistiky, cítil zo strany spoločnosti tlak, aký si nedokážeme predstaviť. Najmladší syn Arnolda Schwarzeneggera, 27-ročný Christopher, za posledných päť rokov prešiel radikálnou premenou a jeho otec neskrýva hrdosť. Ako však herec a bývalý guvernér Kalifornie priznal v rozhovore pre The Times, svojmu synovi nikdy nevyčítal, že mal nadváhu.

Nič nefungovalo

Christopher Schwarzenegger v niekoľkých rozhovoroch spomínal, že jeho neistota ohľadom váhy siaha až do školských čias, kedy vraj vyskúšal všetko, aby sa dostal do lepšej kondície. „Nie je to vec, ktorá sa stane zo dňa na deň, bolo za tým veľa pokusov a omylov,“ povedal otvorene. „Skúsil som všetko. Už na strednej som si objednával donášku diétnych jedál a pamätám si, ako som sa cítil ako čudák, keď som si do školy nosil tie zvláštne obedy,“ spomínal na časy, keď skúšal rôzne diéty, ale nič nefungovalo dlhodobo.

Prvý zlom prišiel pred šiestimi rokmi počas pôstu, keď sa rozhodol, že sa na 40 dní vzdá jedinej potraviny – pečiva. „Povedal som si – keď už sa vzdávam chleba, tak to aspoň využijem naplno, a keďže som dobrý katolícky chlapec, tak to neporuším,“ smial sa počas vystúpenia na summite venovanému fyzickému a duševnému zdraviu. Hoci vďaka pôstu schudol 13 kilogramov za menej ako dva mesiace, on sám neodporúča z jedálnička vyradiť potraviny a žiadne jedlo nemá byť podľa neho strašiakom – opisuje len vlastnú skúsenosť, ktorou sa podarilo naštartovať jeho chudnutie.

Skok padákom

Obrovskú zmenu prežil následne v Austrálii, kde si uvedomil, ako ho vyššia váha obmedzuje v každodenných činnostiach. „Chcel som ísť napríklad na zoskok padákom. A kamoši na to: ‚No, tak to určite nie.‘ A ja som si uvedomil, že fakt nemôžem skočiť padákom,“ spomínal si Christopher, ktorý sa zameral na vyváženú stravu a cvičenie, kombináciu, vďaka ktorej by ste ho dnes nespoznali.